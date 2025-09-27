Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олимпийская чемпионка 2024 года провела и выиграла первый матч за 3 месяца
27 сентября 2025, 16:45
Олимпийская чемпионка 2024 года провела и выиграла первый матч за 3 месяца

Чжэн Циньвень уверенно одолела Эмилиану Аранго во втором круге тысячника в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Девятая ракетка мира и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень из Китая уверенно стартовала на домашнем хардовом турнире WTA 1000 в Пекине.

Во втором раунде китаянка в двух сетах разобралась с Эмилианой Аранго (Колумбия, WTA 50) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Эмилиана Аранго (Колумбия) – Чжэн Циньвень (Китай) [7] – 3:6, 2:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В конце апреля Чжэн одолела Эмилиану во втором круге Ролан Гаррос.

Чжэн Циньвень провела и выиграла первый матч за три месяца. В июле она перенесла операцию на правом локте.

Следующей оппоненткой победительницы ОИ-2024 будет представительница Чехии Линда Носкова (WTA 27).

Эмилиана Аранго Чжэн Циньвень WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
