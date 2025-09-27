Олимпийская чемпионка 2024 года провела и выиграла первый матч за 3 месяца
Чжэн Циньвень уверенно одолела Эмилиану Аранго во втором круге тысячника в Пекине
Девятая ракетка мира и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень из Китая уверенно стартовала на домашнем хардовом турнире WTA 1000 в Пекине.
Во втором раунде китаянка в двух сетах разобралась с Эмилианой Аранго (Колумбия, WTA 50) за 1 час и 25 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала
Эмилиана Аранго (Колумбия) – Чжэн Циньвень (Китай) [7] – 3:6, 2:6
Это было второе очное противостояние соперниц. В конце апреля Чжэн одолела Эмилиану во втором круге Ролан Гаррос.
Чжэн Циньвень провела и выиграла первый матч за три месяца. В июле она перенесла операцию на правом локте.
Следующей оппоненткой победительницы ОИ-2024 будет представительница Чехии Линда Носкова (WTA 27).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усман Дембеле получил престижную награду лучшему футболисту 2025 года
Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя