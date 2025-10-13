Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в топ-30, Пегула обошла Андрееву
Элина Свитолина осталась на 13-м месте, Марта Костюк потеряла 2 позиции и идет 28-й
13 сентября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей недели девушки сыграли на турнире WTA 1000 в Ухане.
Победительницей тысячника стала Коко Гауфф. Коко сохранила третье место. В финале американка одолела свою соотечественницу Джессику Пегулу. Пегула поднялась на пятую позицию, сместив Мирру Андрееву на шестую строчку.
В топ-10 произошло еще одно изменений: Екатерина Александрова стала 10-й ракеткой мира, Чжэн Циньвень опустилась на 11-е место.
Первой ракеткой остается Арина Соболенко. Далее идет Ига Свентек, которая отстает от «нейтралки» на 1632 очка.
Топ-10 рейтинга WTA
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина. Элина располагается на 13-м месте.
Марта Костюк в Ухане завершила сезон 2025 года, проиграв в первом же раунде. В обновленном рейтинге Костюк потеряла два места и теперь идет 28-й.
Даяна Ястремская вернулась в топ-30, поднявшись на одну позицию. Даяна является 30-й ракеткой мира.
Небольшой прогресс также у Александры Олейниковой (+два места), Ангелины Калининой, Дарьи Снигур и Катарины Завацкой (по плюс одному месту).
Леся Цуренко потеряла аж 325 строчек и теперь идет 711-й.
Украинки в рейтинге WTA
В парном разряде лучшей украинской теннисисткой остается Людмила Киченок – 32-я позиция.
В топ-100 также входят Надежда Киченок (62-я) и Марта Костюк (85-я).
Украинки в парном рейтинге WTA
