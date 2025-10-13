Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в топ-30, Пегула обошла Андрееву
WTA
13 октября 2025, 17:41 |
504
0

Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в топ-30, Пегула обошла Андрееву

Элина Свитолина осталась на 13-м месте, Марта Костюк потеряла 2 позиции и идет 28-й

13 октября 2025, 17:41 |
504
0
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в топ-30, Пегула обошла Андрееву
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

13 сентября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей недели девушки сыграли на турнире WTA 1000 в Ухане.

Победительницей тысячника стала Коко Гауфф. Коко сохранила третье место. В финале американка одолела свою соотечественницу Джессику Пегулу. Пегула поднялась на пятую позицию, сместив Мирру Андрееву на шестую строчку.

В топ-10 произошло еще одно изменений: Екатерина Александрова стала 10-й ракеткой мира, Чжэн Циньвень опустилась на 11-е место.

Первой ракеткой остается Арина Соболенко. Далее идет Ига Свентек, которая отстает от «нейтралки» на 1632 очка.

Топ-10 рейтинга WTA

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина. Элина располагается на 13-м месте.

Марта Костюк в Ухане завершила сезон 2025 года, проиграв в первом же раунде. В обновленном рейтинге Костюк потеряла два места и теперь идет 28-й.

Даяна Ястремская вернулась в топ-30, поднявшись на одну позицию. Даяна является 30-й ракеткой мира.

Небольшой прогресс также у Александры Олейниковой (+два места), Ангелины Калининой, Дарьи Снигур и Катарины Завацкой (по плюс одному месту).

Леся Цуренко потеряла аж 325 строчек и теперь идет 711-й.

Украинки в рейтинге WTA

В парном разряде лучшей украинской теннисисткой остается Людмила Киченок – 32-я позиция.

В топ-100 также входят Надежда Киченок (62-я) и Марта Костюк (85-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
Элина Свитолина номинирована на престижную награду Heart Award
Матч украинки на турнире WTA 250 в Осаке перенесен из-за плохого освещения
Стародубцева одолела Путинцеву и пробилась в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Аманда Анисимова Елена Рыбакина Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Линда Носкова Мирра Андреева Юлия Стародубцева WTA Ухань Екатерина Александрова Катарина Завацкая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Футбол | 13 октября 2025, 06:23 1
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши
Турнирные таблицы ЧМ. Драматичная победа Луческу, сухой лист от Польши

12 октября состоялись очередные матчи отбора к ЧМ в зоне УЕФА

Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13 октября 2025, 10:05 8
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном
Произошла замена. Известна заявка сборной Украины на матч с Азербайджаном

По сравнению с прошлой игрой в списке отсутствует Судаков, но добавился Ярмолюк

Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
Футбол | 12.10.2025, 22:59
Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
Топ-вариант для кипера. Один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина
Стиль – ничто, результат – все
Футбол | 13.10.2025, 11:23
Стиль – ничто, результат – все
Стиль – ничто, результат – все
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября
Теннис | 12.10.2025, 17:39
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Нинбо на 13 октября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
Стелла ЗАХАРОВА: «Мне больно это писать. Они просто погибают в нищете»
12.10.2025, 12:28 8
Другие виды
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
Окровавленный Постол завоевал титул в зрелищном противостоянии в Киеве
11.10.2025, 21:15
Бокс
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
Неожиданное решение. Арсенал изменил планы по Зинченко
12.10.2025, 16:11 2
Футбол
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Бенефис Холанда, драма Роналду, успех Испании
12.10.2025, 06:23 5
Футбол
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 13
Футбол
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
Аргентина на высоте. Определена первая полуфинальная пара на ЧМ-2025 U-20
12.10.2025, 04:39 1
Футбол
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
Большое фиаско Испании U-20. Определен первый полуфиналист ЧМ U-20
12.10.2025, 01:23 2
Футбол
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
11.10.2025, 18:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем