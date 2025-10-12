Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
12 октября 2025, 15:25
Джесси vs Коко. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Ухане

Гауфф в двух сетах переиграла Пегулу и завоевала трофей китайского тысячника

Getty Images/Global Images Ukraine

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) стала чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В финале американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Джессику Пегулу (WTA 6) за 1 час и 44 минуты.

WTA 1000 Ухань. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [6] – Коко Гауфф (США) [3] – 4:6, 5:7

Во второй партии Пегула побеждала 3:0 с двумя брейками, но позволила Коко отыграться, в частности не подав на сет в десятом гейме.

Коко и Джессика провели седьмое очное противостояние. Гауфф в третий раз одолела Пегулу.

Помимо Пегулы, Коко в Ухане также прошла Моюку Утидзиму, Чжан Шуай, Лауру Зигемунд и Жасмин Паолини.

Гауфф выиграла 11-й трофей в карьере и третий на тысячниках. В 2023 году она стала чемпионкой в Цинциннати, а в прошлом сезоне – в Пекине. В 2025 на счету Коко два титула – в начале июня она выиграла Ролан Гаррос.

Гауфф проиграла наименьшее количество геймов (25) на пути к титулу в Ухане с момента основания турнира в 2014 году. Став первой теннисисткой в Открытой эре, выигравшей все свои первые девять финалов, Коко стала также первой, кто одержал девять побед подряд в финалах на хардовом покрытии на уровне Тура со времен Серены Уильямс (12 побед подряд между US Open 2013 и Цинциннати 2015).

Коко стала второй теннисисткой, завоевавшей титулы на обоих турнирах категории WTA 1000 в Китае – Пекин-2024 и Ухань-2025 – после Каролин Гарсии, которая выиграла оба турнира в 2017 году.

