Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 октября 2025, 15:31 | Обновлено 06 октября 2025, 15:47
Рейтинг WTA. Свитолина – 13-я, прогресс Костюк, Стародубцева – вне топ-100

Марта поднялась на 26-ю строчку, Юлия опустилась на 131-ю позицию

06 октября 2025, 15:31 | Обновлено 06 октября 2025, 15:47
Рейтинг WTA. Свитолина – 13-я, прогресс Костюк, Стародубцева – вне топ-100
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

6 октября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Предыдущие две недели девушки провели на турнире WTA 1000 в Пекине.

Трофей тысячника завоевала Аманда Анисимова, которая в финале переиграла Линду Носкову. Анисимова сохранила четвертое место, а Носкова прибавила 10 позиций, дебютировала в топ-20 и теперь идет на 17-й строчке.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Далее идут Ига Свентек и Коко Гауфф. Первую пятерку замыкает Мирра Андреева.

Из изменений в топ-10: Джессика Пегула поднялась на 6-е место, опустив Мэдисон Киз на 7-е, Елена Рыбакина стала девятой ракеткой мира, а Чжэн Циньвень – 10-й.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила 13-е место. В 2025 году Элина больше не выступит – первая ракетка Украины досрочно завершила сезон.

Марта Костюк прибавила два места и теперь идет на 26-й позиции. Третьей лучшей теннисисткой страны является Даяна Ястремская – 31-я.

Юлия Стародубцева не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал в Пекине и выпала из топ-100, потеряв 45 мест – она 131-я. Позиции также утратили Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Анастасия Соболева и Леся Цуренко.

Небольшой прогресс у Дарьи Снигур благодаря полуфиналу на 75-тысячнике в Братиславе – плюс девять строчек, Снигур идет 175-й.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок – 32-я позиция.

В первой сотне находятся еще две украинские теннисистки: Надежда Киченок (62-я) и Марта Костюк (89-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

Киченок с напарницей выбила пятых сеяных на старте тысячника в Ухане
Ястремская не сумела доиграть стартовый матч на супертурнире в Ухане
Л. Киченок / Перес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
