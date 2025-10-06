Рейтинг WTA. Свитолина – 13-я, прогресс Костюк, Стародубцева – вне топ-100

6 октября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Предыдущие две недели девушки провели на турнире WTA 1000 в Пекине.

Трофей тысячника завоевала Аманда Анисимова, которая в финале переиграла Линду Носкову. Анисимова сохранила четвертое место, а Носкова прибавила 10 позиций, дебютировала в топ-20 и теперь идет на 17-й строчке.

Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко. Далее идут Ига Свентек и Коко Гауфф. Первую пятерку замыкает Мирра Андреева.

Из изменений в топ-10: Джессика Пегула поднялась на 6-е место, опустив Мэдисон Киз на 7-е, Елена Рыбакина стала девятой ракеткой мира, а Чжэн Циньвень – 10-й.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила 13-е место. В 2025 году Элина больше не выступит – первая ракетка Украины досрочно завершила сезон.

Марта Костюк прибавила два места и теперь идет на 26-й позиции. Третьей лучшей теннисисткой страны является Даяна Ястремская – 31-я.

Юлия Стародубцева не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал в Пекине и выпала из топ-100, потеряв 45 мест – она 131-я. Позиции также утратили Александра Олейникова, Ангелина Калинина, Анастасия Соболева и Леся Цуренко.

Небольшой прогресс у Дарьи Снигур благодаря полуфиналу на 75-тысячнике в Братиславе – плюс девять строчек, Снигур идет 175-й.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок – 32-я позиция.

В первой сотне находятся еще две украинские теннисистки: Надежда Киченок (62-я) и Марта Костюк (89-я).

Украинки в парном рейтинге WTA