WTA
05 октября 2025, 15:59 | Обновлено 05 октября 2025, 16:30
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине

Аманда Анисимова переиграла Линду Носкову в решающем поединке китайского тысячника

05 октября 2025, 15:59 | Обновлено 05 октября 2025, 16:30
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Четвертая ракетка мира из США Аманда Анисимова стала чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В финале американка в трех сетах переиграла представительницу Чехии Линду Носкову (WTA 27) за 1 час и 47 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. Финал

Линда Носкова (Чехия) [26] – Аманда Анисимова (США) [3] – 0:6, 6:2, 2:6

Анисимова провела третье очное противостояние против Носковой и во второй раз одолела чешку. 6 июля Аманда справилась с Линдой в 1/8 финала Уимблдона-2025.

Анисимова завоевала четвертый трофей в карьере и второй в сезоне. В феврале 2025 года она стала победительницей тысячника в Дохе.

Помимо Носковой, Аманда в Пекине также разобралась с Кэти Бултер, Чжан Шуай, Каролиной Муховой, Жасмин Паолини и Коко Гауфф. После победы над Паолини Анисимова квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025.

Аманда Анисимова Линда Носкова WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
