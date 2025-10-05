Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Аманда Анисимова переиграла Линду Носкову в решающем поединке китайского тысячника
Четвертая ракетка мира из США Аманда Анисимова стала чемпионкой хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
В финале американка в трех сетах переиграла представительницу Чехии Линду Носкову (WTA 27) за 1 час и 47 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард. Финал
Линда Носкова (Чехия) [26] – Аманда Анисимова (США) [3] – 0:6, 6:2, 2:6
Анисимова провела третье очное противостояние против Носковой и во второй раз одолела чешку. 6 июля Аманда справилась с Линдой в 1/8 финала Уимблдона-2025.
Анисимова завоевала четвертый трофей в карьере и второй в сезоне. В феврале 2025 года она стала победительницей тысячника в Дохе.
Помимо Носковой, Аманда в Пекине также разобралась с Кэти Бултер, Чжан Шуай, Каролиной Муховой, Жасмин Паолини и Коко Гауфф. После победы над Паолини Анисимова квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 2025.
