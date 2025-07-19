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WTA
19 июля 2025, 15:56 | Обновлено 19 июля 2025, 15:59
122
0

Олимпийская чемпионка Парижа перенесла операцию на правом локте

Чжэн Циньвень опубликовала фотографию из больничной палаты в китайской соцсети

19 июля 2025, 15:56 | Обновлено 19 июля 2025, 15:59
122
0
Олимпийская чемпионка Парижа перенесла операцию на правом локте
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Олимпийская чемпионка Парижа и финалистка Открытого чемпионата Австралии 2024 Чжэн Циньвень перенесла операцию на правом локте.

Шестая ракетка мирового рейтинга WTA опубликовала фотографию из больничной палаты в китайской соцсети RedNote и сопроводила ее сообщением. В нем китайская теннисистка рассказала о серьезности травмы локтя, которая вынудила ее лечь на операцию.

«Уже некоторое время я борюсь с болью в правом локте во время тренировок и соревнований. Несмотря на то, что я пыталась справиться с этим с помощью различных методов лечения, боль так и не проходила.

После консультации со специалистом мне было рекомендовано перенести артроскопическую операцию, чтобы полностью решить проблему. После тщательного обсуждения с моей командой мы решили, что это будет лучшим способом помочь мне вернуться на корт в наилучшей форме.

Вчера мне сделали операцию – все прошло хорошо, и теперь я приступила к процессу восстановления. В ближайшее время я сосредоточусь на реабилитации и сделаю все возможное, чтобы вернуться более сильной и готовой на 100%.

Эта небольшая пауза нужна для того, чтобы вернуться еще сильнее. Огромное спасибо за поддержку и терпение – я вернусь. До скорой встречи на корте».

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Чжэн Циньвень операция на руке
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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