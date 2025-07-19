Олимпийская чемпионка Парижа перенесла операцию на правом локте

Олимпийская чемпионка Парижа и финалистка Открытого чемпионата Австралии 2024 Чжэн Циньвень перенесла операцию на правом локте.

Шестая ракетка мирового рейтинга WTA опубликовала фотографию из больничной палаты в китайской соцсети RedNote и сопроводила ее сообщением. В нем китайская теннисистка рассказала о серьезности травмы локтя, которая вынудила ее лечь на операцию.

«Уже некоторое время я борюсь с болью в правом локте во время тренировок и соревнований. Несмотря на то, что я пыталась справиться с этим с помощью различных методов лечения, боль так и не проходила.

После консультации со специалистом мне было рекомендовано перенести артроскопическую операцию, чтобы полностью решить проблему. После тщательного обсуждения с моей командой мы решили, что это будет лучшим способом помочь мне вернуться на корт в наилучшей форме.

Вчера мне сделали операцию – все прошло хорошо, и теперь я приступила к процессу восстановления. В ближайшее время я сосредоточусь на реабилитации и сделаю все возможное, чтобы вернуться более сильной и готовой на 100%.

Эта небольшая пауза нужна для того, чтобы вернуться еще сильнее. Огромное спасибо за поддержку и терпение – я вернусь. До скорой встречи на корте».