Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира покинула Уимблдон-2025

Шестая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай, WTA 6) вылетела с Уимблдонского турнира 2025 в первом же матче.

В 1/64 финала олимпийская чемпионка 2024 года в трех сетах потерпела поражение от представительницы Чехии Катерины Синяковой (WTA 81) за 2 часа и 25 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Катерина Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 7:5, 4:6, 6:1

Это была четвертая встреча соперниц. Синякова в третий раз переиграла Чжэн. Все матчи Катерина выиграла у китаянки на траве: в первом круге Уимблдона-2023 и в 1/8 финала пятисотника в Берлине-2024.

Для Катерины это 11-я виктория над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA. Далее чешка поборется против японки Наоми Осаки, которая днем ранее прошла Талию Гибсон.

Чжэн третий год подряд не может преодолеть первый круг Уимблдона. Всего китаянка четыре раза выступала на травяных кортах Лондона и ее лучшим результатом является 1/16 финала в 2022 году.