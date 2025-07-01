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Уимблдон
01 июля 2025, 17:50 |
565
2

Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира покинула Уимблдон-2025

Чжэн Циньвень в первом же раунде слэма уступила Катерине Синяковой

01 июля 2025, 17:50 |
565
2
Олимпийская чемпионка и шестая ракетка мира покинула Уимблдон-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Чжэн Циньвень

Шестая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай, WTA 6) вылетела с Уимблдонского турнира 2025 в первом же матче.

В 1/64 финала олимпийская чемпионка 2024 года в трех сетах потерпела поражение от представительницы Чехии Катерины Синяковой (WTA 81) за 2 часа и 25 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Катерина Синякова (Чехия) – Чжэн Циньвень (Китай) [5] – 7:5, 4:6, 6:1

Это была четвертая встреча соперниц. Синякова в третий раз переиграла Чжэн. Все матчи Катерина выиграла у китаянки на траве: в первом круге Уимблдона-2023 и в 1/8 финала пятисотника в Берлине-2024.

Для Катерины это 11-я виктория над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA. Далее чешка поборется против японки Наоми Осаки, которая днем ранее прошла Талию Гибсон.

Чжэн третий год подряд не может преодолеть первый круг Уимблдона. Всего китаянка четыре раза выступала на травяных кортах Лондона и ее лучшим результатом является 1/16 финала в 2022 году.

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Чжэн Циньвень Катерина Синякова Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Бей краснозадых!!!!!
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+1
introvert
Ось так от Чжен залишила Ван Сіньюй самотужки "віддуватися" за весь Китай. Сенсацій на старті цьогорічного Вімблдона і справді забагато, і аномальна спека перших двох днів турніру доклалася до цього не в останню чергу.
Джойнт та Еала, до речі, теж цілком прогнозовано вилетіли слідом за Пегулою. Проте в них хоча б суперниці були соліднішими)
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