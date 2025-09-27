Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Наоми неожиданно уступила Александре Саснович во втором раунде соревнований в Китае
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) получила соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
В третьем раунде тысячника украинка сыграет против «нейтралки» Александры Саснович (WTA 130), которая неожиданно одолела бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку (WTA 14) в трех сетах за 1.5 часа.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала
Наоми Осака (Япония) [12] – Александра Саснович [Q] – 6:1, 4:6, 2:6
Это была пятая встреча соперниц. Наоми впервые проиграла Александре.
Саснович в Пекине стартовала с квалификации и на своем пути уже также прошла Татьяну Прозорову, Варвару Лепченко и Джанис Тджен.
Костюк ранее играла против Саснович только один раз. В 2022 году на соревнованиях в Гвадалахаре Марта справилась с белоруской со счетом 6:1, 6:3.
З одного боку це дуже добре, а з іншого, чи зможе Марта добре налаштуватися на слабшу суперницю. Хоча останні три гри Марти, вселяють надію, що вона почала добре налаштовуватися на всіх суперниці, без недооцінки.