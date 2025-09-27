Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
27 сентября 2025, 14:01 | Обновлено 27 сентября 2025, 14:42


Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине

Наоми неожиданно уступила Александре Саснович во втором раунде соревнований в Китае

27 сентября 2025, 14:01 | Обновлено 27 сентября 2025, 14:42
3 Comments
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) получила соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде тысячника украинка сыграет против «нейтралки» Александры Саснович (WTA 130), которая неожиданно одолела бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку (WTA 14) в трех сетах за 1.5 часа.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Наоми Осака (Япония) [12] – Александра Саснович [Q] – 6:1, 4:6, 2:6

Это была пятая встреча соперниц. Наоми впервые проиграла Александре.

Саснович в Пекине стартовала с квалификации и на своем пути уже также прошла Татьяну Прозорову, Варвару Лепченко и Джанис Тджен.

Костюк ранее играла против Саснович только один раз. В 2022 году на соревнованиях в Гвадалахаре Марта справилась с белоруской со счетом 6:1, 6:3.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк Александра Саснович Наоми Осака WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3

Новые
Старые
C.Пеклов
Не Марта присоромила деякіх тутешних коментаторів,а сАснович.Ось вам й" непрохідна "сітка!
Ответить
+1
introvert
Чесно скажу, шкода. Був упевнений, що цього разу Марта присоромить експертів і переможе японку. З іншого боку, є й позитивний момент - нервувати повинна менше.
Ответить
+1
kollekciy
Куди ж без сенсацій в жіночому турі. Мартина колишня напарниця звільнила її від Осаки.
З одного боку це дуже добре, а з іншого, чи зможе Марта добре налаштуватися на слабшу суперницю. Хоча останні три гри Марти, вселяють надію, що вона почала добре налаштовуватися на всіх суперниці, без недооцінки.
Ответить
0
