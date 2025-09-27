Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) получила соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В третьем раунде тысячника украинка сыграет против «нейтралки» Александры Саснович (WTA 130), которая неожиданно одолела бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку (WTA 14) в трех сетах за 1.5 часа.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/32 финала

Наоми Осака (Япония) [12] – Александра Саснович [Q] – 6:1, 4:6, 2:6

Это была пятая встреча соперниц. Наоми впервые проиграла Александре.

Саснович в Пекине стартовала с квалификации и на своем пути уже также прошла Татьяну Прозорову, Варвару Лепченко и Джанис Тджен.

Костюк ранее играла против Саснович только один раз. В 2022 году на соревнованиях в Гвадалахаре Марта справилась с белоруской со счетом 6:1, 6:3.

Getty Images/Global Images Ukraine

