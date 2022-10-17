WTA17 октября 2022, 23:12 | Обновлено 17 октября 2022, 23:15
878
4
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Марта выиграла в двух сетах
17 октября 2022, 23:12 | Обновлено 17 октября 2022, 23:15
878
4
Украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.
В первом круге украинка переиграла Александру Саснович (№32 WTA).
Гвадалахара. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Александра Саснович – 6:1, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем круге Костюк сразится против четвертой сеяной Марии Саккари.
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Комментарии 4
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Гра Марти не вражає, нудотне перекидання м'яча, благо литвинка напомилялась. С такою грою соромно виходити.
Саснович зіграла у свій типовий теніс, коли вона не в формі. Тобто, косплей Даяни. Марті навіть робити нічого не було потрібно, лише перекидати м'яча через сітку. Суперниця дуже швидко помилялася на рівному місці. Проблема в тому, що коли сама Марта намагалася атакувати, майже нічого не виходило. А у Саккарі простим перекиданням м'яча на той бік не виграєш. Тому, скоріш за все, на нас чекає чергова поразка Костюк від представниці топ-10.
Марту з перемогою. Саснович з попередньої гри в турі, мабуть дійсно пішла знову на спад. Маша також вже давненько почала програвати на рівному місці, можна і її спробувати обіграти.
Умница! Теперь бы наконец-то обыграть соперника топ-10, уже давно Марта на это заслужила щяс самый идеальный шанс! Саккари щас в ужасной форме куча ошибается, а Марта это любит. И Надя выиграла хорошо день в Мексике!
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