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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 14:36 | Обновлено 03 апреля 2025, 14:48
873
1

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА

Президента УАФ поддержало только 15 европейских стран-ассоциаций

03 апреля 2025, 14:36 | Обновлено 03 апреля 2025, 14:48
873
1
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
УАФ. Андрей Шевченко

В четверг, 3 апреля 2025 года, в Белграде проходит 49-й очередной Конгресс УЕФА.

Во время мероприятия состоялось голосование за новых членов исполкома УЕФА. Одним из кандидатов был президент Украинской ассоциации футбола и легендарный в прошлом футболист Андрей Шевченко.

В опросе Шевченко занял лишь 4-е место из 5, в то время как в Исполком УЕФА попадают только первые 2 – представители Испании и Израиля. Кандидатуру Андрея поддержали лишь 15 европейских стран-ассоциаций, 39 проголосовали против.

Таким образом, в следующие 2 года Украина не будет иметь права голоса в исполкоме УЕФА.

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Андрей Шевченко УЕФА исполком УЕФА Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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Умник
Это очень хреново. Потому что будут эти суки возвращать рашку в уефа.
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