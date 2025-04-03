ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Президента УАФ поддержало только 15 европейских стран-ассоциаций
В четверг, 3 апреля 2025 года, в Белграде проходит 49-й очередной Конгресс УЕФА.
Во время мероприятия состоялось голосование за новых членов исполкома УЕФА. Одним из кандидатов был президент Украинской ассоциации футбола и легендарный в прошлом футболист Андрей Шевченко.
В опросе Шевченко занял лишь 4-е место из 5, в то время как в Исполком УЕФА попадают только первые 2 – представители Испании и Израиля. Кандидатуру Андрея поддержали лишь 15 европейских стран-ассоциаций, 39 проголосовали против.
Таким образом, в следующие 2 года Украина не будет иметь права голоса в исполкоме УЕФА.
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