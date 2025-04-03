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  4. Наставник Миколенко нашел виноватого после поражения от Ливерпуля
Англия
03 апреля 2025, 15:59 |
565
0

Наставник Миколенко нашел виноватого после поражения от Ливерпуля

Дэвид Мойес уверен, что грубая ошибка арбитра повлияла на результат

03 апреля 2025, 15:59 |
565
0
Наставник Миколенко нашел виноватого после поражения от Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

2 апреля состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Эвертон». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

После окончания этого противостояния главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес назвал причину, из-за которой проиграли его подопечные. Специалист уверен, что гол был забит из офсайда и арбитр ошибся:

«Есть много вещей, которые мне понравились в матче с «Ливерпулем». Соперник лидирует в чемпионате, но мы достойно против них держались до последней минуты и даже могли зацепиться за позитивный результат.

Нет никаких сомнений, что гол был забит из офсайда. Это очевидная ошибка арбитра. Там не было никакого сложного момента, любой мог увидеть положение «вне игры». Я уже не удивляюсь, когда на «Энфилде» принимаются решению не в нашу пользу», – недоволен Мойес.

«Эвертон» набрал 34 балла и занимает 15-е место в турнирной таблице. 5 апреля подопечные Дэвида Мойеса сыграют на домашнем стадионе против лондонского «Арсенала».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Ливерпуль Ливерпуль - Эвертон Дэвид Мойес Виталий Миколенко
Николай Титюк Источник: ФК Эвертон
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