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Чемпионат Англии
Ливерпуль
02.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
Эвертон
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Англия
02 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:22
314
1

Миколенко и Ко не выстояли. Ливерпуль обыграл Эвертон на Энфилде

«Красные» победили со счетом 1:0

02 апреля 2025, 23:57 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:22
314
1
Миколенко и Ко не выстояли. Ливерпуль обыграл Эвертон на Энфилде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Эвертон

В среду, 2 апреля, прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «ирисок» вышел украинский защитник Виталий Миколенко, который провел весь матч.

В поединке был забит один гол. На 57-й минуте отличился португалец Диогу Жота, ему ассистировал Луис Диас.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ с 73 очками. «Эвертон» идет 15-м с 34-а очками.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля.

Ливерпуль – Эвертон – 1:0
Гол: Жота, 57.

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, Джонс, ван Дейк, Конате, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Диас, Салах, Жота.

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брэнтуэйт, Тарковски, Гарнер, Гуйе, Алькарас, Харрисон, Дукуре, Бету.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Ливерпуль - Эвертон Диогу Жота видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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