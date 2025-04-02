Миколенко и Ко не выстояли. Ливерпуль обыграл Эвертон на Энфилде

В среду, 2 апреля, прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева победили со счетом 1:0.

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В стартовом составе «ирисок» вышел украинский защитник Виталий Миколенко, который провел весь матч.

В поединке был забит один гол. На 57-й минуте отличился португалец Диогу Жота, ему ассистировал Луис Диас.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ с 73 очками. «Эвертон» идет 15-м с 34-а очками.

АПЛ. 30-й тур, 2 апреля.

Ливерпуль – Эвертон – 1:0

Гол: Жота, 57.

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, Джонс, ван Дейк, Конате, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Диас, Салах, Жота.

Эвертон: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брэнтуэйт, Тарковски, Гарнер, Гуйе, Алькарас, Харрисон, Дукуре, Бету.

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