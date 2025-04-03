В среду, 2 апреля, прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева победили со счетом 1:0.

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В стартовом составе «ирисок» вышел украинский защитник Виталий Миколенко. Автором единственного гола в матче стал Диогу Жота, который забил на 57-й минуте.

АПЛ. 30-й тур. 2 апреля.

Ливерпуль – Эвертон – 1:0

Гол: Жота, 57.