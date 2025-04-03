Англия03 апреля 2025, 01:20 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:47
638
2
Ливерпуль – Эвертон – 1:0. Как Жота принес победу? Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ
03 апреля 2025, 01:20 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:47
638
2
В среду, 2 апреля, прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Эвертон».
Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева победили со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «ирисок» вышел украинский защитник Виталий Миколенко. Автором единственного гола в матче стал Диогу Жота, который забил на 57-й минуте.
АПЛ. 30-й тур. 2 апреля.
Ливерпуль – Эвертон – 1:0
Гол: Жота, 57.
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 апреля 2025, 01:06 0
Поединок состоится 3 апреля в 22:00 по Киеву
Футбол | 02 апреля 2025, 03:32 0
Жозе высказался о Самюэле Это'о
Футбол | 02.04.2025, 07:20
Бокс | 02.04.2025, 09:29
Футбол | 03.04.2025, 00:34
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Суддя весь матч підтримував Евертон. Але не допомогло.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.04.2025, 07:48 29
01.04.2025, 08:22 2
02.04.2025, 12:27
01.04.2025, 00:11 3
01.04.2025, 13:15 1
01.04.2025, 00:30 6
02.04.2025, 01:11 62
01.04.2025, 12:13 12