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Ливерпуль
02.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
Эвертон
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Англия
03 апреля 2025, 01:20 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:47
638
2

Ливерпуль – Эвертон – 1:0. Как Жота принес победу? Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча АПЛ

03 апреля 2025, 01:20 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:47
638
2
Ливерпуль – Эвертон – 1:0. Как Жота принес победу? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, 2 апреля, прошел матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Хозяева победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «ирисок» вышел украинский защитник Виталий Миколенко. Автором единственного гола в матче стал Диогу Жота, который забил на 57-й минуте.

АПЛ. 30-й тур. 2 апреля.

Ливерпуль – Эвертон – 1:0

Гол: Жота, 57.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Ливерпуль - Эвертон видео голов и обзор Диогу Жота
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Андрей Кан
Суддя весь матч підтримував Евертон. Але не допомогло.
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