Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арне СЛОТ: «Диогу Жота нашел немного пространства и забил гол»
Чемпионат Англии
Ливерпуль
02.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 апреля 2025, 05:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:57
22
0

Арне СЛОТ: «Диогу Жота нашел немного пространства и забил гол»

Главный тренер Ливерпуля похвалил команду за победу над Эвертоном

03 апреля 2025, 05:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:57
22
0
Арне СЛОТ: «Диогу Жота нашел немного пространства и забил гол»
ФК Ливерпуль. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот похвалил команду за победу над Эвертоном со счетом 1:0 на Энфилде в 30-м туре Премьер-лиги:

«Трудная победа, безусловно, но это не стало неожиданностью. Эвертон имел серию из девяти матчей без поражений, почти не пропускает голы, почти не позволяет создавать моменты, обороняется всеми десятью полевыми игроками у собственной штрафной площади, кроме Бету. С такими игроками, как Джеймс Тарковски и Джарред Брантуэйт, нет смысла подавать в штрафную – они выигрывают все верховые мячи. Это команда, против которой сложно играть, поскольку она опасна на контратаках за счет Бету. Каждое вбрасывание из аута и каждый штрафной против нас приходилось отражать – именно это делало матч таким сложным.

Что мне сегодня понравилось больше, чем на Гудисон Парк... Там у нас было владение мячом, но оно было только среди наших центральных защитников и фланговых оборонцев. Сегодня в первом тайме ситуация была похожей. Думаю, если скажу, что Луис Диас 10 или 15 раз оказывался один на один против Джейка О’Брайена, это не будет преувеличением. Но одно – оказаться там, а другое – создать момент. Именно поэтому нужно снова и снова заходить в опасные зоны, и ты надеешься, что однажды этого будет достаточно – как произошло с голом Диогу.

Гол Жоты? Очень доволен. Он был близок к этому уже в первом тайме, примерно на 7-й или 8-й минуте. Не стало неожиданностью, что тот удар заблокировали, ведь Эвертон обороняется невероятно хорошо. Во втором тайме у него было еще два таких момента, один из них тоже заблокировали. Но во время гола он нашел немного пространства и забил, что стало приятным не только для него, но и для всей команды, штаба и фанатов.

Тарковски не получил красную карточку за фол на Макаллистере в первом тайме? Сначала хочу сказать, что не хочу комментировать этот эпизод, ведь о нем уже высказалось очень много людей, даже те, кто не особенно симпатизирует Ливерпулю. И все они пришли к единому выводу о том, каким должен был быть вердикт. Мне нет необходимости это комментировать. Был ли я удивлен? Нет».

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
По теме:
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Он забил и имел еще один шанс. Гвардиола похвалил топ-игрока Ман Сити
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Диогу Жота видео голов и обзор Ливерпуль - Эвертон Арне Слот пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ньюкасл – Брентфорд – 2:1. Невероятный удар Тонали. Видео голов и обзор
Футбол | 03 апреля 2025, 04:51 0
Ньюкасл – Брентфорд – 2:1. Невероятный удар Тонали. Видео голов и обзор
Ньюкасл – Брентфорд – 2:1. Невероятный удар Тонали. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Бокс | 02 апреля 2025, 08:27 18
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»

Феликс Савон высказался об украинском боксере

За четвертым кубком. Штутгарт победил РБ Лейпциг в полуфинальном матче
Футбол | 02.04.2025, 23:48
За четвертым кубком. Штутгарт победил РБ Лейпциг в полуфинальном матче
За четвертым кубком. Штутгарт победил РБ Лейпциг в полуфинальном матче
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Бокс | 02.04.2025, 11:15
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Бокс | 02.04.2025, 08:55
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
01.04.2025, 12:13 12
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 6
Бокс
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
01.04.2025, 09:28 8
Футбол
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29
Бокс
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 62
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем