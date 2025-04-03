Арне СЛОТ: «Диогу Жота нашел немного пространства и забил гол»

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот похвалил команду за победу над Эвертоном со счетом 1:0 на Энфилде в 30-м туре Премьер-лиги:

«Трудная победа, безусловно, но это не стало неожиданностью. Эвертон имел серию из девяти матчей без поражений, почти не пропускает голы, почти не позволяет создавать моменты, обороняется всеми десятью полевыми игроками у собственной штрафной площади, кроме Бету. С такими игроками, как Джеймс Тарковски и Джарред Брантуэйт, нет смысла подавать в штрафную – они выигрывают все верховые мячи. Это команда, против которой сложно играть, поскольку она опасна на контратаках за счет Бету. Каждое вбрасывание из аута и каждый штрафной против нас приходилось отражать – именно это делало матч таким сложным.

Что мне сегодня понравилось больше, чем на Гудисон Парк... Там у нас было владение мячом, но оно было только среди наших центральных защитников и фланговых оборонцев. Сегодня в первом тайме ситуация была похожей. Думаю, если скажу, что Луис Диас 10 или 15 раз оказывался один на один против Джейка О’Брайена, это не будет преувеличением. Но одно – оказаться там, а другое – создать момент. Именно поэтому нужно снова и снова заходить в опасные зоны, и ты надеешься, что однажды этого будет достаточно – как произошло с голом Диогу.

Гол Жоты? Очень доволен. Он был близок к этому уже в первом тайме, примерно на 7-й или 8-й минуте. Не стало неожиданностью, что тот удар заблокировали, ведь Эвертон обороняется невероятно хорошо. Во втором тайме у него было еще два таких момента, один из них тоже заблокировали. Но во время гола он нашел немного пространства и забил, что стало приятным не только для него, но и для всей команды, штаба и фанатов.

Тарковски не получил красную карточку за фол на Макаллистере в первом тайме? Сначала хочу сказать, что не хочу комментировать этот эпизод, ведь о нем уже высказалось очень много людей, даже те, кто не особенно симпатизирует Ливерпулю. И все они пришли к единому выводу о том, каким должен был быть вердикт. Мне нет необходимости это комментировать. Был ли я удивлен? Нет».