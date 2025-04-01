Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 2 апреля в 22:00 по Киеву
В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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