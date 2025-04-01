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02.04.2025 22:00 - : -
Эвертон
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Англия
01 апреля 2025, 18:30 |
56
0

Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 2 апреля в 22:00 по Киеву

01 апреля 2025, 18:30 |
56
0
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В среду, 2 апреля, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Эвертон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Эвертон Виталий Миколенко смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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