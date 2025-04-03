Дебют Крапивцова. Украинский голкипер помог Жироне пробиться в финал Кубка
Подопечные Мичела вырвали победу со счетом 3:2
2 апреля состоялся полуфинал Кубка Каталонии, в котором сошлись «Андорра» и «Жирона». Гости сумели вырвать победу со счетом 3:2.
Подопечные Мичела пропустили дважды в первом тайме, но один гол забили еще до перерыва. Во второй половине матча футболисты «Жироны» отправили в ворота соперника еще два мяча и вырвали путевку в финал.
В этом противостоянии в составе гостей дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов. Несмотря на два пропущенных мяча, тренерский штаб остался доволен игрой молодого вратаря.
В финале Кубка Каталонии «Жирона» сыграет против «Эспаньола». Дата проведения этого матча будет известна позже.
Кубок Каталонии, 1/2 финала. 2 апреля
Андорра – Жирона – 2:3
Голы: Пенья, 9, Леон, 33 – Камара, 44, Торрас, 57 (автогол), Аранго, 90+3
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) April 2, 2025
⚽️ Dawda
⚽️ Pròpia porteria
⚽️ Arango
👏 A LA FINAL!
🔴⚪️ #AndorraGirona #CopaCat pic.twitter.com/dG5Cppio5P
QUINA REMUNTADA, EQUIP! 😍 pic.twitter.com/5jvzUMytaW— Girona FC (@GironaFC) April 2, 2025
👋 VLAD! 😍 pic.twitter.com/PAjC4gDVcy— Girona FC (@GironaFC) April 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джан Пьеро Гасперини готовит революцию
Алексей Сливченко считает, что от такого сотрудничества выиграет и форвард, и донецкий клуб