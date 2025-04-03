Дебют Крапивцова. Украинский голкипер помог Жироне пробиться в финал Кубка

2 апреля состоялся полуфинал Кубка Каталонии, в котором сошлись «Андорра» и «Жирона». Гости сумели вырвать победу со счетом 3:2.

Подопечные Мичела пропустили дважды в первом тайме, но один гол забили еще до перерыва. Во второй половине матча футболисты «Жироны» отправили в ворота соперника еще два мяча и вырвали путевку в финал.

В этом противостоянии в составе гостей дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов. Несмотря на два пропущенных мяча, тренерский штаб остался доволен игрой молодого вратаря.

В финале Кубка Каталонии «Жирона» сыграет против «Эспаньола». Дата проведения этого матча будет известна позже.

Кубок Каталонии, 1/2 финала. 2 апреля

Андорра – Жирона – 2:3

Голы: Пенья, 9, Леон, 33 – Камара, 44, Торрас, 57 (автогол), Аранго, 90+3