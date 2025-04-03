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  4. Дебют Крапивцова. Украинский голкипер помог Жироне пробиться в финал Кубка
Испания
03 апреля 2025, 14:43 |
727
0

Дебют Крапивцова. Украинский голкипер помог Жироне пробиться в финал Кубка

Подопечные Мичела вырвали победу со счетом 3:2

03 апреля 2025, 14:43 |
727
0
Дебют Крапивцова. Украинский голкипер помог Жироне пробиться в финал Кубка
ФК Жирона

2 апреля состоялся полуфинал Кубка Каталонии, в котором сошлись «Андорра» и «Жирона». Гости сумели вырвать победу со счетом 3:2.

Подопечные Мичела пропустили дважды в первом тайме, но один гол забили еще до перерыва. Во второй половине матча футболисты «Жироны» отправили в ворота соперника еще два мяча и вырвали путевку в финал.

В этом противостоянии в составе гостей дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов. Несмотря на два пропущенных мяча, тренерский штаб остался доволен игрой молодого вратаря.

В финале Кубка Каталонии «Жирона» сыграет против «Эспаньола». Дата проведения этого матча будет известна позже.

Кубок Каталонии, 1/2 финала. 2 апреля

Андорра – Жирона – 2:3

Голы: Пенья, 9, Леон, 33 – Камара, 44, Торрас, 57 (автогол), Аранго, 90+3

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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