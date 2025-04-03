Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе

Легендарный голкипер сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал пять лучших вратарей современного футбола.

«Лучшие современные вратари? Майк Меньян, Ян Облак, Джанлуиджи Доннарумма, Тибо Куртуа. И еще Мануэль Нойер, он физически сильный и уверенный, Мануэль дарит команде спокойствие своей аурой, прекрасно владеет мячом и делает нереальные сейвы», – сказал Буффон.

Ранее легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.