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  4. Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Италия
03 апреля 2025, 00:34 |
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4

Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе

Легендарный страж ворот сделал свой выбор

03 апреля 2025, 00:34 |
777
4
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный голкипер сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал пять лучших вратарей современного футбола.

«Лучшие современные вратари? Майк Меньян, Ян Облак, Джанлуиджи Доннарумма, Тибо Куртуа. И еще Мануэль Нойер, он физически сильный и уверенный, Мануэль дарит команде спокойствие своей аурой, прекрасно владеет мячом и делает нереальные сейвы», – сказал Буффон.

Ранее легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.

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Джанлуиджи Буффон Майк Меньян Джанлуиджи Доннарумма Тибо Куртуа Мануэль Нойер Ян Облак
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 4
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apepa
А бущан в списке Буффона аж на 1098 месте. Случайность? Не думаю..
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-8
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