Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Легендарный страж ворот сделал свой выбор
Легендарный голкипер сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал пять лучших вратарей современного футбола.
«Лучшие современные вратари? Майк Меньян, Ян Облак, Джанлуиджи Доннарумма, Тибо Куртуа. И еще Мануэль Нойер, он физически сильный и уверенный, Мануэль дарит команде спокойствие своей аурой, прекрасно владеет мячом и делает нереальные сейвы», – сказал Буффон.
Ранее легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.
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