Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни

Легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.

«Мне приходилось играть против великих игроков, я не могу вспомнить их всех. Но Месси, Криштиану и Роналдо, пожалуй, лучшие три, с которыми я встречался в своей карьере», – сказал Буффон.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.