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  4. Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Италия
12 февраля 2025, 00:16 |
534
0

Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни

Джанлуиджи выделил Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдо

12 февраля 2025, 00:16 |
534
0
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.

«Мне приходилось играть против великих игроков, я не могу вспомнить их всех. Но Месси, Криштиану и Роналдо, пожалуй, лучшие три, с которыми я встречался в своей карьере», – сказал Буффон.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Джанлуиджи Буффон Роналдо Лионель Месси Криштиану Роналду
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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