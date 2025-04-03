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Кубок Украины
03 апреля 2025, 15:43 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:44
939
1

Голкипер киевского Динамо оценил свой дебют

Валентин Моргух помог команде пройти в полуфинал Кубка Украины

03 апреля 2025, 15:43 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:44
939
1
Голкипер киевского Динамо оценил свой дебют
Getty Images/Global Images Ukraine

Дебютант киевского «Динамо» Валентин Моргун прокомментировал победу против львовского «Руха» (1:0) в четвертьфинале Кубка Украины. Голкипер сохранил свои ворота сухими.

– Мы одержали победу, и на данный момент выполнили нашу задачу - прошли дальше, теперь будем ждать следующего соперника и готовиться к нему. Конечно, мы не забываем и о наших задачах в чемпионате Украины.

– Чувствовали ли мандраж перед выходом на поле в своем первом матче?

– Конечно, чувствовалась ответственность, которая вылились в несколько моих непонятных решений, а также в технический брак. Но в целом я готовил себя к такому напряженному матчу. Мы понимали, что играем в Кубке, и все решится в одной игре. Цена ошибки была очень высокой.

– В конце матча вы совершили несколько сейвов, которые стали спасительными для команды, чувствуете ли после этого уверенность?

– Отбивать мячи приятно, но это моя работа. Если бы мы не забили, мои сейвы не помогли бы – играли бы дальше экстратаймы или дело дошло бы до послематчевых пенальти. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Мы забили, победили – спасибо Александру Пихаленку и всем ребятам. Сегодня была тяжелая игра, был бой. Кроме того, состояние поля тоже нам несколько мешало.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо Валентин Моргун
Александр Сильченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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kadaad
Отлично отыграл. Несколько сейвов которые не Бущан, ни Нещерет, может быть и не потянули бы. Не боится выходить из ворот в отличии от Бущана и Нещерета, которые как привязаны к воротам во время подач в штрафную.
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