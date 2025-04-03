Голкипер киевского Динамо оценил свой дебют

Дебютант киевского «Динамо» Валентин Моргун прокомментировал победу против львовского «Руха» (1:0) в четвертьфинале Кубка Украины. Голкипер сохранил свои ворота сухими.

– Мы одержали победу, и на данный момент выполнили нашу задачу - прошли дальше, теперь будем ждать следующего соперника и готовиться к нему. Конечно, мы не забываем и о наших задачах в чемпионате Украины.

– Чувствовали ли мандраж перед выходом на поле в своем первом матче?

– Конечно, чувствовалась ответственность, которая вылились в несколько моих непонятных решений, а также в технический брак. Но в целом я готовил себя к такому напряженному матчу. Мы понимали, что играем в Кубке, и все решится в одной игре. Цена ошибки была очень высокой.

– В конце матча вы совершили несколько сейвов, которые стали спасительными для команды, чувствуете ли после этого уверенность?

– Отбивать мячи приятно, но это моя работа. Если бы мы не забили, мои сейвы не помогли бы – играли бы дальше экстратаймы или дело дошло бы до послематчевых пенальти. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Мы забили, победили – спасибо Александру Пихаленку и всем ребятам. Сегодня была тяжелая игра, был бой. Кроме того, состояние поля тоже нам несколько мешало.