Декорации другие, итог – тот же. Динамо одолело Рух и в Кубке Украины

Во Львове состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретились «Рух» и «Динамо». Несколько дней назад эти команды противостояли друг другу в матче Украинской Премьер-лиги, и киевляне одержали победу со счетом 2:0. По сравнению с упомянутым поединком тренерский штаб «Динамо» сделал сразу изменений в стартовом составе (единственным, кто начинал встречу во Львове в минувшую субботу, стал Караваев. Отметим дебют за первую команду «бело-синих» голкипера Валентина Моргуна. Тренерский штаб Виталия Пономарева, в свою очередь, сделал всего два изменения. Вместо Пидгурского и Притулы на поле вышли Слюсар и Рябов.

После стартового свистка руховцы взяли мяч под контроль, но «бело-синие» довольно быстро создали опасный момент у ворот хозяев поля. Волошин ворвался в штрафную соперников и не попал в дальний угол. Вскоре тот же Волошин отобрал мяч у Холода, но его острую передачу на партнера перехватил Слюбик.

Киевляне завладели территориальным преимуществом, но пройти массированную оборону «желто-черных» у них не получалось. В середине первого тайма львовяне попытались перехватить инициативу, но с созданием остроты у ворот соперников у них также возникли проблемы. Не складывалось у «желто-черных» и с быстрым переходом в контратаки: динамовцы при потерях мяча организованно возвращались на свою половину поля.

По владению мячом тотальное преимущество было на стороне «Динамо». Хозяева атаковали редко, но именно они упустили отличную возможность открыть счет. Климчук головой замкнул навес Кителы, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. Киевляне ответили результативным выпадом. Причем сделали они это в контратаке, которую разогнал Герреро: панамец отдал в свободную зону на Пихаленка, который вошел в штрафную, на замахе обыграл Дидыка и точно пробил мимо голкипера.

Львовяне смело начали вторую половину встречи и едва не сравняли результат. Карабин технично принял мяч в штрафной киевлян, чудом не попав в ближний угол. Вскоре свое мастерство продемонстрировал Моргун, который в прыжке справился с обводящим ударом от Климчука. Киевляне на активность соперников ответили контролем мяча, пытаясь расшатать оборону руховцев позиционными атаками. Из остроты запомнился удар с дальней дистанции в исполнении Бражко, после которого надежно сыграл Ледвий. Неприятным эпизодом для «Динамо» стала травма Биловара: защитник из-за повреждения не смог завершить игру.

Под конец основного времени матча львовяне пошли в атаку большими силами, пытаясь перевести игру в овертайм. И свой шанс они не использовали. Карабин в штрафной соперников качнул Вивчаренко и пробил в ближний угол, но Моргун снова не дал мячу оказаться в воротах «Динамо». Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «бело-синих», которые вышли в полуфинал Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Рух» – «Динамо Киев» - 0:1

Гол: Пихаленок, 43

Предупреждения: Слюсар, 45+1 – Рубчинский, 84

«Рух»: Ледвий – Холод (Алмазбеков, 76), Дидык, Слюбик – Роман, Слюсар (Горин, 56), Рябов (Эдсон, 76), Китела (Лях, 67) – Пастух, Карабин, Климчук (Фаал, 76).

«Динамо» Киев: Моргун – Вивчаренко, Биловар (Попов, 81), Дячук, Караваев – Рубчинский, Бражко – Брагару (Ярмоленко, 70), Пихаленок (Шапаренко, 69), Волошин (Кабаев, 59) – Герреро (Пономаренко, 59).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 17 (3) – 13 (6)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 1 – 1.

РУХ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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