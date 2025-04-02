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Кубок Украины
Рух Львов
02.04.2025 18:00 – FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 19:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 20:13
2309
49

Декорации другие, итог – тот же. Динамо одолело Рух и в Кубке Украины

Однако на этот раз команда Пономарева кое-где была даже очень близкой к сенсации

02 апреля 2025, 19:57 | Обновлено 02 апреля 2025, 20:13
2309
49
Декорации другие, итог – тот же. Динамо одолело Рух и в Кубке Украины
ФК Рух

Во Львове состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретились «Рух» и «Динамо». Несколько дней назад эти команды противостояли друг другу в матче Украинской Премьер-лиги, и киевляне одержали победу со счетом 2:0. По сравнению с упомянутым поединком тренерский штаб «Динамо» сделал сразу изменений в стартовом составе (единственным, кто начинал встречу во Львове в минувшую субботу, стал Караваев. Отметим дебют за первую команду «бело-синих» голкипера Валентина Моргуна. Тренерский штаб Виталия Пономарева, в свою очередь, сделал всего два изменения. Вместо Пидгурского и Притулы на поле вышли Слюсар и Рябов.

После стартового свистка руховцы взяли мяч под контроль, но «бело-синие» довольно быстро создали опасный момент у ворот хозяев поля. Волошин ворвался в штрафную соперников и не попал в дальний угол. Вскоре тот же Волошин отобрал мяч у Холода, но его острую передачу на партнера перехватил Слюбик.

Киевляне завладели территориальным преимуществом, но пройти массированную оборону «желто-черных» у них не получалось. В середине первого тайма львовяне попытались перехватить инициативу, но с созданием остроты у ворот соперников у них также возникли проблемы. Не складывалось у «желто-черных» и с быстрым переходом в контратаки: динамовцы при потерях мяча организованно возвращались на свою половину поля.

По владению мячом тотальное преимущество было на стороне «Динамо». Хозяева атаковали редко, но именно они упустили отличную возможность открыть счет. Климчук головой замкнул навес Кителы, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. Киевляне ответили результативным выпадом. Причем сделали они это в контратаке, которую разогнал Герреро: панамец отдал в свободную зону на Пихаленка, который вошел в штрафную, на замахе обыграл Дидыка и точно пробил мимо голкипера.

Львовяне смело начали вторую половину встречи и едва не сравняли результат. Карабин технично принял мяч в штрафной киевлян, чудом не попав в ближний угол. Вскоре свое мастерство продемонстрировал Моргун, который в прыжке справился с обводящим ударом от Климчука. Киевляне на активность соперников ответили контролем мяча, пытаясь расшатать оборону руховцев позиционными атаками. Из остроты запомнился удар с дальней дистанции в исполнении Бражко, после которого надежно сыграл Ледвий. Неприятным эпизодом для «Динамо» стала травма Биловара: защитник из-за повреждения не смог завершить игру.

Под конец основного времени матча львовяне пошли в атаку большими силами, пытаясь перевести игру в овертайм. И свой шанс они не использовали. Карабин в штрафной соперников качнул Вивчаренко и пробил в ближний угол, но Моргун снова не дал мячу оказаться в воротах «Динамо». Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «бело-синих», которые вышли в полуфинал Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Рух» – «Динамо Киев» - 0:1

Гол: Пихаленок, 43

Предупреждения: Слюсар, 45+1 – Рубчинский, 84

«Рух»: Ледвий – Холод (Алмазбеков, 76), Дидык, Слюбик – Роман, Слюсар (Горин, 56), Рябов (Эдсон, 76), Китела (Лях, 67) – Пастух, Карабин, Климчук (Фаал, 76).

«Динамо» Киев: Моргун – Вивчаренко, Биловар (Попов, 81), Дячук, Караваев – Рубчинский, Бражко – Брагару (Ярмоленко, 70), Пихаленок (Шапаренко, 69), Волошин (Кабаев, 59) – Герреро (Пономаренко, 59).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 17 (3) – 13 (6)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 1 – 1.

РУХ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 50
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Перець
Не встиг написати коментар як кріт уже зробив висер
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+10
Умник
Пихаленок самый крутой трансфер Динамо после Вербича
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+9
sahka1981
Склад, очікувано, дуже експериментальний вийшов. Моргун дуже навіть нормально зіграв. От заиіни щось не дуже посилили. Кабаваєі мав віддати просту гольову на Ярмолу, натомість запоров явний момент. Шапа в штрафній отримає мяч, поруч нікого не має, він бере падає і щей отримаємо атаку на свої ворота. Ну і Пономаренко дуже негативно вразив епізодом, коли Рубчинський передачу йому на вихід віддавав, тупо не зміг навіть добігти, і наче ж свіжий ще був після заміни. Захист знову у всій 'красі' як наприклад, з моментом у першому таймі Клімчука, хоча там обріз був перед тим, ще у другому момент Карабіна, коли він у штрафній, як дитину, обіграв захисника, наче то Дячук був, кмнувся тупо вперед і звісно був легко обіграний. Піхальонок, молодець, дуже майстерно забив і розібрався в епізоді. Потрібно забивати другий, в таких матчах. З перемогою!
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+6
Серж
Бурбас, сбрось своим шлюхиным детям методичку. Они не знают что писать, долбоебы
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+5
Pavel_i_C0
Перемога, на яку витрачено мінімум сил. Динамо Київ крокує до золотого дублю. Чекаємо завтрашнього жеребкування 
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+5
Серж
Без вопросов. Дублем. Отличный результат. И вчистую переиграли по игре. 
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+5
Andromed
Шовковський ризикнув, але навіть з другим складом Динамо Рух не зміг бодай забити гол
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+4
Серж
А шлюхтари продолжают срать под себя 
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+4
Gargantua81
понравились Герреро и Моргун. Возможно Герреро надо ставить глубже, десяткой. Передачи раздает как гроссмейстер. Моргун очень уверенно. Вообще у еня впечатление, что из этого трио вратарей Нещерет самый слабый.
Из негативного Брагару и Дячук. Думаю, с обеими придется прощаться. Боагару не может интегрироваться в командную игру, а Дячук мышци наращивает, но мозгов как не было так и нет.
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+3
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Pavel_i_C0
Фєдька акакулька тепер буде гатити по максимуму зі свого отаманного акаунту, після того, як інші забанені)))
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+2
Олег Мандрівник
ДК играл резервом и забил в основное время. ШД в основное не смогла. Дальше будет видно. Золото УПЛ в этом сезоне шахте не светит, даже серебро под вопросом. И за кубок они тоже не особо боролись
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+2
serhiy
В пів сили виграли і нехай буде ! ) Пройшли далі ! Товариська гра з підвищеною відповідальністю - завдання виконали. Лев матчу - Моргун !!!
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+2
serhiy
Там ще Верес- Полісся додаткові тайми. Полісся веде 0-1.
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+1
Александр Шевченко
Отлично, Моргун Лев матча. Ждем жеребьевку завтра и в впервые мне хочется чтобы нам кроты в полуфинале попались. Ни что так не может порадовать болельщика Динамо, как то, чтобы Динамо собственноручно отправило кротов в Лигу конференций на следующий сезон)))
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+1
Iigor6583
Грали дві "команди" на ходулях, напівзігнутих. Яке воно нещастя, непотріб.  Ну куди їм тягатися з нормальними європейськими командами. 
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-4
Отаман
Гундяївці суркіса та медведчука, ви що забули коли ваше фк ганьба суркіса вигравало в останнє трофеї, чому не відповідаєте, чим вам соромно на це питання відповісти!?
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-7
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Виктор Алтухов
Да, после Александрии с Шахтером смотреть было нечего. Я и не смотрел.
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-9
Показать Скрыть 4 ответа
Отаман
Чомусь не можу знайти інформацію, коли в останнє фк ганьба суркіса та медведчука вигравало трофеї, може хтось знає коли це було!?
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-10
Ukraine
Тупо відскочило ДК
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-11
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_9Quantum19_
Зрозуміло, що Піхальонка примусили забити той гол.
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-11
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