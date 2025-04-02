В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играли «Рух» и «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевлян победили со счетом 1:0 и вышли в полуфинал.

Точным ударом на 43-й минуте отметился хавбек киевского клуба Александр Пихаленок.

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Кубка Украины 2024/2025. 2 апреля, 1/4 финала.

Рух – Динамо – 0:1

Голы: Пихаленок, 43.

ГОЛ! Пихаленок, 43 мин, 0:1