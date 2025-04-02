Рух – Динамо – 0:1. Как Пихаленок вывел киевлян в полуфинал. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча четвертьфинала Кубка Украины
В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играли «Рух» и «Динамо».
Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевлян победили со счетом 1:0 и вышли в полуфинал.
Точным ударом на 43-й минуте отметился хавбек киевского клуба Александр Пихаленок.
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Кубка Украины 2024/2025. 2 апреля, 1/4 финала.
Рух – Динамо – 0:1
Голы: Пихаленок, 43.
ГОЛ! Пихаленок, 43 мин, 0:1
События матча
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