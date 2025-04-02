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  4. Рух – Динамо – 0:1. Как Пихаленок вывел киевлян в полуфинал. Видеообзор
Кубок Украины
Рух Львов
02.04.2025 18:00 – FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 19:54 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:55
5224
3

Рух – Динамо – 0:1. Как Пихаленок вывел киевлян в полуфинал. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча четвертьфинала Кубка Украины

02 апреля 2025, 19:54 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:55
5224
3
Рух – Динамо – 0:1. Как Пихаленок вывел киевлян в полуфинал. Видеообзор
ФК Динамо

В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играли «Рух» и «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевлян победили со счетом 1:0 и вышли в полуфинал.

Точным ударом на 43-й минуте отметился хавбек киевского клуба Александр Пихаленок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кубка Украины 2024/2025. 2 апреля, 1/4 финала.

Рух – Динамо – 0:1
Голы: Пихаленок, 43.

ГОЛ! Пихаленок, 43 мин, 0:1

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо видео голов и обзор Александр Пихаленок
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 3
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vazazh
Ну в Руха лише один рух - надування щок, бо в цілому - посередне гівно, а не команда. Тому у львові вирішили використати їх як підстілку для Гарбат.
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0
Artem_Ponomar
нарешті Піхальонок повернувся, сподіваюсь зможе набрати ту форму яка була до травми
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0
Falko
І шо тут в ролі звіту, відео як "Ванат відзначається у ворота львів'ян та забиває свій 13-й гол у поточному сезоні VBET УПЛ"? 
Дмитре Олійнику, це тобі не порнушку ночами дивитися, а тоді сюди вивалювати, тут ретельніше треба.
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0
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