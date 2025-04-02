В среду, 2 апреля, состоится матч 22 четвертьфинала Кубка Украины по футболу, в котором будут играть львовский «Рух» и киевское «Динамо». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 18:00.

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Рух

Последние два сезона при упоминании о «Рухе» у меня возникали сразу ассоциации с пусть и нестабильной, но командой, которая всегда играет на атаку, голодна до побед и всегда может выстрелить в плане результата. Команда была очень молодая, но уже достаточно сыгранная и чувствовалось, что у нее есть потенциал. Напомним, что только чудо помешало «руховцам» сыграть в еврокубках по результатам предыдущего сезона.

Но после информации об объединении «Руха» с «Карпатами» положительные ассоциации сразу исчезли и при упоминании о «Рухе» возникают депрессивные ощущения. Вроде бы и есть команда, и дальше клуб заявляет, что ничего не потеряно, но почему-то кажется, что сохранение команды на следующий сезон уже будет успехом. И было бы очень хорошо, если бы такие ощущения не подтвердились в скором будущем, все же жаль терять самобытную команду.

«Рух» потерял зимой лучшие кадры, сообщалось, что летом в «Карпат» еще перейдут футболисты, которых сразу заменить будет достаточно тяжело. Конечно, состав коллектива пополнили новые исполнители, но им банально не хватает сыгранности, поэтому не удивительно, что в атаке есть большие проблемы и каждый гол команда буквально вымучивает, а когда атака клуба забила больше, чем один гол за игру, трудно и вспомнить...

Буквально недавно, 29 марта, команды уже встречались в чемпионате Украины на этом же стадионе, сильнее уверенно стали «динамовцы», победив со счетом 2:0, забили Ванат и Буяльский.

К этой игре у «Руха» лучшим результатом в национальном кубке был выход в 1/8 финала. В текущем же розыгрыше львовская команда начала путь как раз с 1/8 финала, победив там с минимальным счетом именно земляков из «Карпат».

Не поможет своим партнерам в этом матче травмированный бразилец Клайвер, он был прооперирован и вылетел до конца сезона.

Динамо

Как всегда говорили тренеры и игроки наших команд из года в год после вылета из еврокубков – мол, что поделаешь, такая жизнь, кому сейчас легко, сосредоточимся на внутренних соревнованиях. Именно такая ситуация сейчас у киевлян –. еврокубки закончились вылетом из Лиги Европы, поэтому как раз и нужно сосредотачиваться на чемпионате и Кубке.

И это выходит довольно неплохо, есть шансы на золотой дубль. В УПЛ главный конкурент имеет много своих проблем и не может навязать борьбу подопечным Шовковского за чемпионство, заявив устами собственного тренера, что будет пытаться выиграть у «Александрии» хотя бы состязание за второе место. Кстати, именно «Александрия» и «Шахтер» составили одну из четвертьфинальных пар.

А в Кубке Украины киевляне тоже имеют неплохие шансы, поскольку у одного из конкурентов отсеется на этой стадии в очном матче, главное – самим не произвести сенсацию, уступив «Руху».

Можно предположить, что после довольно лёгкой победы в чемпионате Александр Шовковский сделает точечную ротацию в Кубке. К примеру, вполне может сыграть Биловар, чтобы не рисковать травматическим Поповым. В опорной зоне может появиться Бражко, который после зимнего неперехода в АПЛ захандрил и проигрывает на данный момент конкуренцию Николаю Михайленко.

Справа в защите снова, скорее всего, сыграет Александр Караваев, а выше по флангу Шовковский может дать отдохнуть Ярмоленко, выпустив ветерана уже на замену сделать результат, поскольку восстановился Волошин.

В 1/8 финала киевляне играли с «Ворсклой» и в добавленное время победили 2:1 – произошло такое редкое явление, как гол Герреро, а победный мяч забил лучший бомбардир прошлого и текущего розыгрыша УПЛ Ванат.

История встреч

Всего между собой команды сыграли 10 матчей. Только три из них закончились вничью, в остальных «Динамо» непременно побеждало оппонента. Разница мячей – 2:17.

Ориентировочные составы

«рух»: Ледвий – Дидык, Слюбик, Холод – Китела, Эдсон, Пидгурский, Пастух, Роман – Климчук, Карабин

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз на противостояние

«Динамо» явно сейчас посильнее. Учитывая настройки «львов» на Кубок и прогнозируемую ротацию в составе подопечных Шовковского, можно было бы спрогнозировать сенсацию, но не будем это делать, учитывая проблемы самих «руховцев». Поэтому поставим все же на победу и проход дальше «Динамо».