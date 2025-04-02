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Кубок Украины
Рух Львов
02.04.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 апреля 2025, 02:45 |
22
0

Рух – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинального поединка Кубка Украины

02 апреля 2025, 02:45 |
22
0
Рух – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В среду, 2-го апреля, состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины, в котором сразятся львовский «Рух» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Несколько дней назад команды сыграли в чемпионате на этой же арене, поэтому декорации для них будут в общем-то знакомыми, но теперь ставки повышаются. Коллектив Виталия Пономарева проиграл без особых шансов (0:2), но это была лишь одна осечка на длинной турнирной дистанции, тогда как сейчас будет игра на вылет. Всякое бывает в УПЛ, и та же «Ворскла» показала, что «Динамо» не без проблем играет в Кубке, где, очевидно, прибегнет к ротации.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
2 апреля 2025 -
18:00
Динамо Киев
Победа Динамо 1.49 Сделать ставку

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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