Джокович на пути к 100 титулам. Статистика феноменального Ноле

Стремление Новака Джоковича выиграть свой 100-й титул ATP Tour в карьере – самопровозглашенная миссия. Преодоление этого барьера ожидают также и миллионы его болельщиков. Ниже приведены некоторые статистические данные по выигранным титулам сербского теннисиста.

Титулы по регионам:

Европа – 44

Северная Америка – 22

Австралия – 12

Азия – 13

Ближний Восток – 8

Южная Америка – нет

И еще есть время, чтобы добраться до Южной Америки.

Титулы по покрытиям:

Хард (открытый корт) – 52

Хард (в помещении) – 19

Грунт – 20

Трава – 8

Вроде бы маловато травы? Но 7 из 8 травяных титулов - это Уимблдон!

Титулы по месяцам:

Январь – 14

Февраль – 5

Март – 11

Апрель – 5

Май – 9

Июнь – 4

Июль – 8

Август – 8

Сентябрь – 12

Октябрь – 9

Ноябрь – 14

Заметно, что середина сезона у Ноле несколько провисает. Зато он мощно стартует и финиширует.

Титулы по уровню турниров:

12 – ATP 250

15 – ATP 500

40 – ATP Мастерс 1000

7 – ATP Финальный турнир

24 – турнира Большого шлема

1 – золотая олимпийская медаль

Остается предполагать, когда же будет выигран 100-й титул. Может быть, на Ролан Гаррос?