Джокович на пути к 100 титулам. Статистика феноменального Ноле
Статистика по титулам сербского теннисиста
Стремление Новака Джоковича выиграть свой 100-й титул ATP Tour в карьере – самопровозглашенная миссия. Преодоление этого барьера ожидают также и миллионы его болельщиков. Ниже приведены некоторые статистические данные по выигранным титулам сербского теннисиста.
Титулы по регионам:
- Европа – 44
- Северная Америка – 22
- Австралия – 12
- Азия – 13
- Ближний Восток – 8
- Южная Америка – нет
И еще есть время, чтобы добраться до Южной Америки.
Титулы по покрытиям:
- Хард (открытый корт) – 52
- Хард (в помещении) – 19
- Грунт – 20
- Трава – 8
Вроде бы маловато травы? Но 7 из 8 травяных титулов - это Уимблдон!
Титулы по месяцам:
- Январь – 14
- Февраль – 5
- Март – 11
- Апрель – 5
- Май – 9
- Июнь – 4
- Июль – 8
- Август – 8
- Сентябрь – 12
- Октябрь – 9
- Ноябрь – 14
Заметно, что середина сезона у Ноле несколько провисает. Зато он мощно стартует и финиширует.
Титулы по уровню турниров:
- 12 – ATP 250
- 15 – ATP 500
- 40 – ATP Мастерс 1000
- 7 – ATP Финальный турнир
- 24 – турнира Большого шлема
- 1 – золотая олимпийская медаль
Остается предполагать, когда же будет выигран 100-й титул. Может быть, на Ролан Гаррос?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник «Ворсклы» прокомментировал перенос матча УПЛ в Киев
Дерек нацелен на бой с Дюбуа