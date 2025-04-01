Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович на пути к 100 титулам. Статистика феноменального Ноле
ATP
01 апреля 2025, 21:40 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:55
42
0

Джокович на пути к 100 титулам. Статистика феноменального Ноле

Статистика по титулам сербского теннисиста

01 апреля 2025, 21:40 | Обновлено 01 апреля 2025, 21:55
42
0
Джокович на пути к 100 титулам. Статистика феноменального Ноле
tennis.com. Новак Джокович

Стремление Новака Джоковича выиграть свой 100-й титул ATP Tour в карьере – самопровозглашенная миссия. Преодоление этого барьера ожидают также и миллионы его болельщиков. Ниже приведены некоторые статистические данные по выигранным титулам сербского теннисиста.

Титулы по регионам:

  • Европа – 44
  • Северная Америка – 22
  • Австралия – 12
  • Азия – 13
  • Ближний Восток – 8
  • Южная Америка – нет

И еще есть время, чтобы добраться до Южной Америки.

Титулы по покрытиям:

  • Хард (открытый корт) – 52
  • Хард (в помещении) – 19
  • Грунт – 20
  • Трава – 8

Вроде бы маловато травы? Но 7 из 8 травяных титулов - это Уимблдон!

Титулы по месяцам:

  • Январь – 14
  • Февраль – 5
  • Март – 11
  • Апрель – 5
  • Май – 9
  • Июнь – 4
  • Июль – 8
  • Август – 8
  • Сентябрь – 12
  • Октябрь – 9
  • Ноябрь – 14

Заметно, что середина сезона у Ноле несколько провисает. Зато он мощно стартует и финиширует.

Титулы по уровню турниров:

  • 12 – ATP 250
  • 15 – ATP 500
  • 40 – ATP Мастерс 1000
  • 7 – ATP Финальный турнир
  • 24 – турнира Большого шлема
  • 1 – золотая олимпийская медаль

Остается предполагать, когда же будет выигран 100-й титул. Может быть, на Ролан Гаррос?

По теме:
ДЖОКОВИЧ: «Я покидаю турнир с горьким привкусом поражения в финале»
МЕНШИК: «Во время финала у меня в голове всплывал матч с Новаком в Шанхае»
МЕНШИК: «Я хотел сняться с турнира. Повезло, что судья в это время обедал»
Новак Джокович статистика
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илья КРУПСКИЙ: «Нам все говорили, что мы едем сливать матч Динамо»
Футбол | 01 апреля 2025, 16:28 7
Илья КРУПСКИЙ: «Нам все говорили, что мы едем сливать матч Динамо»
Илья КРУПСКИЙ: «Нам все говорили, что мы едем сливать матч Динамо»

Защитник «Ворсклы» прокомментировал перенос матча УПЛ в Киев

Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Бокс | 01 апреля 2025, 08:22 1
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»

Дерек нацелен на бой с Дюбуа

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Бокс | 01.04.2025, 08:54
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Техас вместо Канады? Илон Маск хочет изменить мировой теннис
Теннис | 01.04.2025, 17:20
Техас вместо Канады? Илон Маск хочет изменить мировой теннис
Техас вместо Канады? Илон Маск хочет изменить мировой теннис
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
Футбол | 01.04.2025, 09:28
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд рассказал, как бы прошел его бой с Усиком
Холифилд рассказал, как бы прошел его бой с Усиком
31.03.2025, 00:22
Бокс
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
31.03.2025, 05:55 15
Теннис
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-20, Костюк поднялась на пять позиций
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-20, Костюк поднялась на пять позиций
31.03.2025, 07:55 7
Теннис
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 4
Футбол
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
01.04.2025, 12:14 7
Футбол
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
30.03.2025, 22:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем