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  4. ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
Кубок Украины
03 апреля 2025, 02:57 |
844
2

ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»

Андрей провел воспитательную беседу с юным болельщиком

03 апреля 2025, 02:57 |
844
2
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играли «Рух» и «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевлян победили со счетом 1:0 и вышли в полуфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Возрастной вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко начал эту игру на скамейке запасных. Во время разминки перед тем, как появиться на поле на 70-й минуте, 35-летний футболист провел воспитательную беседу с болельщиком:

«Смотри, тебе сколько лет? 14? А мне 35. Я тебя старше на сколько лет? Посчитай. На 21. И ты как меня называешь? Ярмола, Ярмола?»

ВИДЕО. ЯРМОЛЕНКО - фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»

@football_131_ #футбол#андрійярмоленко ♬ оригінальний звук - football131_
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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо видео фанаты болельщики зрители Андрей Ярмоленко
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 2
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Kovalchuk
Он так и не стал Блохиным или Шевченком просто нападающий каких в Динамо было море а за границей вообще ничего не показал
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0
rus
А как. По отчеству? Заебали эти звезды. 
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0
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