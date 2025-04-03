ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
Андрей провел воспитательную беседу с юным болельщиком
В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играли «Рух» и «Динамо».
Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевлян победили со счетом 1:0 и вышли в полуфинал.
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Возрастной вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко начал эту игру на скамейке запасных. Во время разминки перед тем, как появиться на поле на 70-й минуте, 35-летний футболист провел воспитательную беседу с болельщиком:
«Смотри, тебе сколько лет? 14? А мне 35. Я тебя старше на сколько лет? Посчитай. На 21. И ты как меня называешь? Ярмола, Ярмола?»
ВИДЕО. ЯРМОЛЕНКО - фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
@football_131_ #футбол#андрійярмоленко ♬ оригінальний звук - football131_
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