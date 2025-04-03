Может пропустить остаток сезона. Моуриньо ожидает новую дисквалификацию

Главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью могут дисквалифицировать до конца сезона из-за того, что он схватил за нос наставника «Галатасарая» (1:2).

Об этом сообщает издание Footmercato.

Сейчас дисциплинарный комитет рассматривает два варианта наказания для Моуринью. Если комитет решит, что это было нападение, то наказание может достичь 10 матчей дисквалификации.

Также инцидент могут квалифицировать как неспортивное поведение. В таком случае Моуринью может получить до трех матчей дисквалификации и штраф в размере от 50 до 100 тысяч турецких лир.

В этом сезоне Моуринью уже отстраняли на четыре матча из-за расистских высказываний в адрес того же «Галатасарая».

Ранее стало известно, что Жозе Моуринью схватил за нос тренера «Галатасарая» Окана Бурука.