2 апреля Галатасарай переиграл Фенербахче со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка Турции.

Во время поединка страсти между игроками и болельщиками не угасали. В частности, под конец матча произошла драка между футболистами двух команд, которые находились на скамейке запасных.

А уже после финального свистка конфликт произошел и у наставников коллективов: Жозе Моуриньо и Окана Бурука. Португальский специалист ущипнул визави за нос. Окан свалился на газон и начал кричать от боли.

В полуфинале соревнований Галатасарай сыграет против Коньяспора.

ВИДЕО. Моуриньо ущипнул тренера Галатасарая за нос, причинив «ужасную» боль