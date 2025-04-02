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  4. ВИДЕО. Моуриньо ущипнул тренера Галатасарая за нос, причинив «ужасную» боль
Турция
02 апреля 2025, 23:52 |
1114
6

ВИДЕО. Моуриньо ущипнул тренера Галатасарая за нос, причинив «ужасную» боль

По крайне мере, именно такой вывод можно сделать после поведения Окана Бурука

02 апреля 2025, 23:52 |
1114
6
ВИДЕО. Моуриньо ущипнул тренера Галатасарая за нос, причинив «ужасную» боль
Twitter

2 апреля Галатасарай переиграл Фенербахче со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка Турции.

Во время поединка страсти между игроками и болельщиками не угасали. В частности, под конец матча произошла драка между футболистами двух команд, которые находились на скамейке запасных.

А уже после финального свистка конфликт произошел и у наставников коллективов: Жозе Моуриньо и Окана Бурука. Португальский специалист ущипнул визави за нос. Окан свалился на газон и начал кричать от боли.

В полуфинале соревнований Галатасарай сыграет против Коньяспора.

ВИДЕО. Моуриньо ущипнул тренера Галатасарая за нос, причинив «ужасную» боль

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Окан Бурук Жозе Моуриньо видео Кубок Турции по футболу Галатасарай Фенербахче
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Ron Noiill
Моуріньйо пів року дискваліфікації,а цього кучера недоробленого пожиттєво дискваліфікувати.
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+2
Falko
Муріну вилучення за рукоприкладство, Буруку - жовту за симуляцію ))
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+2
😼
Футбольна звичка корчитись від болю  він мабуть гадав що арбітр покаже червону Моуріньо чи що треба було потопати ніжками і покрутитися як вуж на пательні для правдоподібності
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+1
EGOS
Моур потрапив у найбільш відповідний для себе самого чемпіонат - такі самі додіки, позери, клоуни і полупокери навколо  
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+1
Demid Romanchik
Актер 
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+1
Serhii P.
Моуріньо - старий долбойоб
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0
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