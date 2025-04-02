ВИДЕО. Моуриньо ущипнул тренера Галатасарая за нос, причинив «ужасную» боль
По крайне мере, именно такой вывод можно сделать после поведения Окана Бурука
2 апреля Галатасарай переиграл Фенербахче со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка Турции.
Во время поединка страсти между игроками и болельщиками не угасали. В частности, под конец матча произошла драка между футболистами двух команд, которые находились на скамейке запасных.
А уже после финального свистка конфликт произошел и у наставников коллективов: Жозе Моуриньо и Окана Бурука. Португальский специалист ущипнул визави за нос. Окан свалился на газон и начал кричать от боли.
В полуфинале соревнований Галатасарай сыграет против Коньяспора.
ВИДЕО. Моуриньо ущипнул тренера Галатасарая за нос, причинив «ужасную» боль
Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı.— Gündem 7x24 (@gundem7x24) April 2, 2025
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