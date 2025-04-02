2 апреля на «Шюкрю Сараджоглу» пройдет матч 1/4 финала кубка Турции, в котором «Фенербахче» встретится с «Галатасараем». Поединок начнется в 20:45 по киевскому времени.

Фенербахче

Команда с 2014-го года не может вернуть себе чемпионский титул. И год назад со скандалом уступил в напряженной гонке как раз Галатасараю. Скандаля и угрожая перейти в другой чемпионат, в итоге летом заманили Моуринью. Но уже можно говорить: Особенный снова если пока не провалился, то не оправдал ожиданий. Осечек много, от поражения Лиллю в квалификации Лиги чемпионов и до недавнего поражения Рейнджерсу в серии пенальти в рамках Лиги Европы.

На внутренней арене же команда откровенно застряла на том же уровне, что был и в предыдущие годы - выше всех остальных, но за спиной у своего соседа. Хотя, выиграв у Бодрума, дистанцию сократили. Фактически у португальца остается один шанс что-то выиграть в Турции в этом сезоне, и в среду у него будет фактически досрочный финал.

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Галатасарай

Клуб в этом сезоне сделал ряд громких подписаний. Тут и аренда Осимхена в сентябре, что удивила многих, и появление зимой в Стамбуле Мораты. Но при этом в еврокубках последовал провал. Как и сосед, этот гранд не вышел в основной раунд Лиги чемпионов. А в марте попрощался и с Лигой Европы, где турки капитулировали перед АЗ, еще и с поражением 1:4 в Алкмаре.

Да и на внутренней арене были унизительные 0:5 в Суперкубке с еще одним вечным врагом, Бешикташем. Но при этом получилось оторваться от всех преследователей, причем в том числе и Фенербахче, в Суперлиге. В конце марта, после паузы, с тем же Бешикташем допустили осечку, проиграв - интрига в борьбе за титул ожила.

Статистика личных встреч

В последних трех дерби сначала клубы обменялись выездными победами, а в 2025-м году закончили нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в победу гостей. Но не верится, что Окан Бурук со своими подопечными проиграет второй поединок кряду с принципиальными противниками - ставим, что гости смогут избежать поражения в основное время (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua Фенербахче Галатасарай Галатасарай не проиграет в основное время 1.78 Сделать ставку

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