Драка запасных и вылет Моуриньо. Галатасарай вышел в полуфинал Кубка Турции
Фенербахче потерпел поражение со счетом 1:2 и покинул соревнования
2 апреля состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между командами Фенербахче и Галатасарай.
Поединок прошел на стадионе в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.
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Единственный гол у подопечных Жозе Моуриньо забил Себастоян Шиманьски, а у Галатасарая дубль оформил Виктор Осимхен.
В компенсированное арбитром время между игроками двух команд на скамейке запасных произошла стычка, по итогам которой рефери выписал три красные карточки: Мерту Яндашу (Фенербахче), Барышу Йылмазу и Керему Демирбею (оба – Галатасарай).
В полуфинале Кубка Галатасарай сыграет против Коняьспора.
Кубок Турции 2024/25. 1/4 финала, 2 апреля
Фенербахче – Галатасарай – 1:2
Голы: Шиманьски, 45+2 – Осимхен, 10, 27 (пен.)
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