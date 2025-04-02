Драка запасных и вылет Моуриньо. Галатасарай вышел в полуфинал Кубка Турции

2 апреля состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между командами Фенербахче и Галатасарай.

Поединок прошел на стадионе в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

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Единственный гол у подопечных Жозе Моуриньо забил Себастоян Шиманьски, а у Галатасарая дубль оформил Виктор Осимхен.

В компенсированное арбитром время между игроками двух команд на скамейке запасных произошла стычка, по итогам которой рефери выписал три красные карточки: Мерту Яндашу (Фенербахче), Барышу Йылмазу и Керему Демирбею (оба – Галатасарай).

В полуфинале Кубка Галатасарай сыграет против Коняьспора.

Кубок Турции 2024/25. 1/4 финала, 2 апреля

Фенербахче – Галатасарай – 1:2

Голы: Шиманьски, 45+2 – Осимхен, 10, 27 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine