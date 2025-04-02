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Кубок Турции
Фенербахче
02.04.2025 20:45 – 90+ 1 : 2
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
02 апреля 2025, 23:31 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:52
280
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Драка запасных и вылет Моуриньо. Галатасарай вышел в полуфинал Кубка Турции

Фенербахче потерпел поражение со счетом 1:2 и покинул соревнования

02 апреля 2025, 23:31 | Обновлено 02 апреля 2025, 23:52
280
0
Драка запасных и вылет Моуриньо. Галатасарай вышел в полуфинал Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между командами Фенербахче и Галатасарай.

Поединок прошел на стадионе в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол у подопечных Жозе Моуриньо забил Себастоян Шиманьски, а у Галатасарая дубль оформил Виктор Осимхен.

В компенсированное арбитром время между игроками двух команд на скамейке запасных произошла стычка, по итогам которой рефери выписал три красные карточки: Мерту Яндашу (Фенербахче), Барышу Йылмазу и Керему Демирбею (оба – Галатасарай).

В полуфинале Кубка Галатасарай сыграет против Коняьспора.

Кубок Турции 2024/25. 1/4 финала, 2 апреля

Фенербахче – Галатасарай – 1:2

Голы: Шиманьски, 45+2 – Осимхен, 10, 27 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Себастьян Шиманьски Фенербахче Галатасарай Кубок Турции по футболу Жозе Моуриньо пенальти Виктор Осимхен удаление (красная карточка) Керем Демирбай Барыш Йылмаз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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