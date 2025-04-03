Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов

​Вечером 2 апреля состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между командами Фенербахче и Галатасарай.

В поединке в Стамбуле Галатасарай выиграл у Ферербахче со счетом 2:1.

Для Галатасарая дубль оформил Виктор Осимхен, а у команды Жозе Моуриньо забил Себастьян Шиманьски.

В компенсированное арбитром время на скамейке запасных произошла стычка, и главный арбитр выписал 4 красные карточки. Моуриньо в протоколе также отмечен как удаленная в матче персона.

В полуфинале Кубка Турции Галатасарай сыграет против Коньяспора.

Кубок Турции 2024/25. 1/4 финала, 2 апреля

Фенербахче – Галатасарай – 1:2

Голы: Шиманьски, 45+2 – Осимхен, 10, 27 (пен)

Удаления: Яндаш, 90+2, Моуриньо, 90+16 – Барыш Йылмаз, 90+2, Демирбай, 90+2

Видео голов и обзор матча