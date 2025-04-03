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Кубок Турции
Фенербахче
02.04.2025 20:45 – FT 1 : 2
Галатасарай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
03 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 04:29
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0

Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Турции

03 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 04:29
12
0
Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

​Вечером 2 апреля состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между командами Фенербахче и Галатасарай.

В поединке в Стамбуле Галатасарай выиграл у Ферербахче со счетом 2:1.

Для Галатасарая дубль оформил Виктор Осимхен, а у команды Жозе Моуриньо забил Себастьян Шиманьски.

В компенсированное арбитром время на скамейке запасных произошла стычка, и главный арбитр выписал 4 красные карточки. Моуриньо в протоколе также отмечен как удаленная в матче персона.

В полуфинале Кубка Турции Галатасарай сыграет против Коньяспора.

Кубок Турции 2024/25. 1/4 финала, 2 апреля

Фенербахче – Галатасарай – 1:2

Голы: Шиманьски, 45+2 – Осимхен, 10, 27 (пен)

Удаления: Яндаш, 90+2, Моуриньо, 90+16 – Барыш Йылмаз, 90+2, Демирбай, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
Барыш Йылмаз (Галатасарай) получает красную карточку.
90’
Мерт Хакан Яндаш (Фенербахче) получает красную карточку.
90’
Керем Демирбай (Галатасарай) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Фенербахче).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
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Галатасарай Фенербахче Жозе Моуриньо пенальти удаление (красная карточка) Кубок Турции по футболу Керем Демирбай Виктор Осимхен Себастьян Шиманьски Барыш Йылмаз видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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