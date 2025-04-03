Фенербахче – Галатасарай – 1:2. Красная карточка Моуриньо. Видео голов
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Вечером 2 апреля состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между командами Фенербахче и Галатасарай.
В поединке в Стамбуле Галатасарай выиграл у Ферербахче со счетом 2:1.
Для Галатасарая дубль оформил Виктор Осимхен, а у команды Жозе Моуриньо забил Себастьян Шиманьски.
В компенсированное арбитром время на скамейке запасных произошла стычка, и главный арбитр выписал 4 красные карточки. Моуриньо в протоколе также отмечен как удаленная в матче персона.
В полуфинале Кубка Турции Галатасарай сыграет против Коньяспора.
Кубок Турции 2024/25. 1/4 финала, 2 апреля
Фенербахче – Галатасарай – 1:2
Голы: Шиманьски, 45+2 – Осимхен, 10, 27 (пен)
Удаления: Яндаш, 90+2, Моуриньо, 90+16 – Барыш Йылмаз, 90+2, Демирбай, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
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