Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании, в котором сыграют «Барселона» и мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти намерен доверить место в стартовом составе бельгийцу Тибо Куртуа.

«Украинский голкипер Андрей Лунин доказал, что он является основным игроком в Кубке, однако последний матч изменил его позиции. Игра против «Реал Сосьедад» в полуфинале (4:4) заставила сомневаться тренерский штаб в стабильности украинца. Он, вероятно, не сможет претендовать на место в старте против «Барселоны», – рассказали в прессе.

Сообщается, что Флорентино Перес и Карло Анчелотти не хотят рисковать и понимают, насколько сильным соперником являются подопечные Ханса-Дитера Флика. Эта причина а также нестабильная игра Лунина не позволяют вратарю из Украины рассчитывать на место в основе.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 26 апреля на стадионе «Estadio Olímpico de la Cartuja» в Севильи. Начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.