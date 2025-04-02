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Кубок Испании
Проходит дальше Реал Мадрид
01.04.2025 22:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 4 : 4
Реал Сосьедад
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Испания
02 апреля 2025, 01:11 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:06
1344
11

Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал

Сливочные вырвали ничью в ответном поединке, команды завершили игру со счетом 4:4

02 апреля 2025, 01:11 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:06
1344
11
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок – 1:0].

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу. Основное время игры завершилось со счетом 4:3 в пользу гостей, а в овертаймах хозяева сумели отличиться один раз и по сумме двух встреч вышли в финал соревнований.

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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок, пропустив четыре мяча.

В ворота Лунина голы забили Андер Барренечеа, Давид Алаба (автогол) и Микель Оярсабаль (дубль). У королевского клуба мячи оформили Эндрик, Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер.

Рюдигер забил на 115-й после розыгрыша углового и именного его мяч стал решающим, который и вывел Реал в финальный матч Кубка Испании. Реал Мадрид пробился в 41-й финал национального Кубка и поборется за 21-й титул.

За титул подопечные Карло Анчелотти поборются либо против Барселоны, либо против Атлетико Мадрид. Ответная встреча сине-гранатовых и матрасников пройдет 2 апреля и начнется в 22:30, а первая игра между этими командами завершилась со счетом 4:4.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 1 апреля

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:4 (д.в.) [первый поединок – 1:0]

Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Тчуамени, 86, Рюдигер, 115 – Барренечеа, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3

Реал Мадрид: Лунин, Алаба (Рюдигер, 91), Асенсио (Диас, 106), Камавинга (Гарсия, 91), Васкес (Модрич, 79), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Беллингем, Родриго (Гюлер, 106), Эндрик (Мбаппе, 66)

Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Агерд (Элустондо, 27), Субельдия, Арамбуру (Траоре, 79), Субименди, Марин (Оласагасти, 91), Барренечеа (Гомес, 68), Сучич, Кубо (Марьескуррена, 106), Оярсабаль (Оскарссон, 106)

Предупреждения: Камавинга, 90+2 – Арамбуру, 74, Оярсабаль, 87, Оласагасти, 106

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

115’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Реал Мадрид).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
72’
ГОЛ ! Автогол забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
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Не очень удачно. Известна оценка Лунина за суперматч Кубка Испании
Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу Андрей Лунин автогол Давид Алаба Микель Оярсабаль Джуд Беллингем Орельен Тчуамени Эндрик Антонио Рюдигер Андер Барренечеа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Philip J. Fry
Для звичайного вболівальника матч вийшов цікавий і видовищний.
Щодо Луніна, перший гол міг тягнути, 2 і 3 автоголи (привіт Алабі і обороні в цілому), а 4й це, нажаль, його помилка на виході.
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+4
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cаша зардунов
В защите у Реале бегала хаотичная толпа, почему то всей командой прижималась к воротам и крыли больше Лунина, а не игроков другого Реала.
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+2
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Octopus
Алаба сегодня не за тот Реал играл. 
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+1
NATS
Реал снова "на тоненького" получил результат. И это уже какой матч подряд. Но фарт рано или поздно закончится и что тогда?!
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-4
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