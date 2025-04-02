Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал

1 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок – 1:0].

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу. Основное время игры завершилось со счетом 4:3 в пользу гостей, а в овертаймах хозяева сумели отличиться один раз и по сумме двух встреч вышли в финал соревнований.

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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел на поле весь поединок, пропустив четыре мяча.

В ворота Лунина голы забили Андер Барренечеа, Давид Алаба (автогол) и Микель Оярсабаль (дубль). У королевского клуба мячи оформили Эндрик, Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер.

Рюдигер забил на 115-й после розыгрыша углового и именного его мяч стал решающим, который и вывел Реал в финальный матч Кубка Испании. Реал Мадрид пробился в 41-й финал национального Кубка и поборется за 21-й титул.

За титул подопечные Карло Анчелотти поборются либо против Барселоны, либо против Атлетико Мадрид. Ответная встреча сине-гранатовых и матрасников пройдет 2 апреля и начнется в 22:30, а первая игра между этими командами завершилась со счетом 4:4.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 1 апреля

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:4 (д.в.) [первый поединок – 1:0]

Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Тчуамени, 86, Рюдигер, 115 – Барренечеа, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3

Реал Мадрид: Лунин, Алаба (Рюдигер, 91), Асенсио (Диас, 106), Камавинга (Гарсия, 91), Васкес (Модрич, 79), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Беллингем, Родриго (Гюлер, 106), Эндрик (Мбаппе, 66)

Реал Сосьедад: Ремиро, Муньос, Агерд (Элустондо, 27), Субельдия, Арамбуру (Траоре, 79), Субименди, Марин (Оласагасти, 91), Барренечеа (Гомес, 68), Сучич, Кубо (Марьескуррена, 106), Оярсабаль (Оскарссон, 106)

Предупреждения: Камавинга, 90+2 – Арамбуру, 74, Оярсабаль, 87, Оласагасти, 106

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine