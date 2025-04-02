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Кубок Испании
Проходит дальше Реал Мадрид
01.04.2025 22:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 4 : 4
Реал Сосьедад
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Испания
02 апреля 2025, 04:35 |
464
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Пропускать четыре гола – это нехорошо»

Главный тренер Реала провел пресс-конференцию после матча с Реалом Сосьедад (4:4)

02 апреля 2025, 04:35 |
464
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Пропускать четыре гола – это нехорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти провел пресс-конференцию после ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против Реала Сосьедад (4:4):

«При счете 0:1 команда отреагировала хорошо, и мы смогли быстро сравнять счет, то же самое было при счете 1:3. В дополнительное время, я думаю, мы были сильнее. Были ошибки, но мы справились. Сосьедад – очень хорошая команда, они сделали задачу сложной для нас.

Я думаю, мы были довольно хороши. Те, кто вышел на поле, сыграли отлично, и мы закончили игру с большей энергией и отдачей, чем соперники.

Ни разу не предполагал, что мы вылетим, потому что на «Бернабеу» может случиться все, что угодно. Когда нам приходится возвращаться в игру, мы никогда не сдаемся. Мы никогда не сдаемся, особенно дома, перед болельщиками.

Фол Оласагасти на Винисиусе? Для меня это была красная карточка. Но мне больше нечего добавить. Защита? Немного не повезло, Алаба коснулся мяча. Такое случается.

Getty Images/Global Images Ukraine. Олагасти сбивает Винисиуса на 106-й минуте. Судья показал желтую

Эндрик? Он сыграл очень хорошо. Мы просили его быть готовым к прессингу. Это тот самый Эндрик, пасующий и завершающий. Он не так много играл, и поэтому, когда он играет 60 или 70 минут на таком уровне, этого достаточно.

Пропускать четыре гола – это нехорошо. Мы команда, которой не хватает баланса, но у нас есть много возможностей для развития. Забить четыре гола Реалу Сосьедад не так-то просто».

Защитник Реала Антонио Рюдигер:

«Этот сезон был очень трудным, но мы снова в финале и собираемся его выиграть. Очень сложный матч и камбеки... Я очень счастлив. Реал Мадрид провел хорошую игру, а против Реала Сосьедада всегда сложно. Мы – Реал, и нам нужно пройти весь путь до титула».

Хавбек Реала Орельен Тчуамени:

«Мы счастливы, потому что нам предстоит играть в финале, но что касается самого матча... Мы не можем быть довольны. Мы отдали все силы до конца, но нам нужно играть лучше.

Мы знаем, что у нас на скамейке запасных есть игроки высокого уровня, поэтому у нас были возможности замен до самого конца. Нам нужно было продолжать создавать моменты. И мы это делали. Но нам нужно играть лучше.

Мы усердно работаем с самого начала сезона. Мы не все делаем правильно... Но физически мы стараемся выкладываться по полной. И сегодня нам это удалось. Перед каждым сезоном мы хотим выигрывать титулы. Это нелегко, но теперь у нас есть еще один шанс».

Форвард Реала Эндрик:

«Когда Вини отдал пас, я думал, что вратарь выйдет на мяч. Я думал, что нужно сильно ударить, но я посмотрел на голкипера, и мое решение оказалось верным. Какой пас от Вини! В первом матче он сделал такой же пас левой ногой, и я попал в штангу. Теперь все получилось, я рад.

Я должен воспользоваться своими шансами. Я знаю, как трудно играть здесь, когда в атаке четыре лучших игрока мира. Они невероятные игроки. Когда у меня появляется шанс, я должен помочь своей команде. Забивать голы – это здорово для меня, и я очень счастлив».

Основное время игры завершилось со счетом 4:3 в пользу Сосьедада и матч перешел в экстратаймы, поскольку в первом полуфинальном поединке победу праздновали сливочные (1:0). На 115-й минуте был забит решающий мяч – Антонио Рюдигер поразил ворота соперников и вывел Реал в финал.

В финале Кубка Испании королевский клуб встретится либо с Барселоной, либо с Атлетико.

Видеообзор матча Реал Мадрид – Реал Сосьедад (4:4 д.в.)

События матча

115’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Реал Мадрид).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
72’
ГОЛ ! Автогол забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
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Даниил Агарков Источник: Mundo Deportivo
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