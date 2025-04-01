1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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На 30-й минуте Эндрик сделал счет 1:1. 18-летний форвард перекинул голкипера соперников после филигранного ассиста Винисиуса Жуниора.

Первым в этой игре забил Андер Барренечеа, который поразил ворота Андрея Лунина, забив украинцу между ног.

❗️ ВИДЕО. Эндрик после филигранного ассиста Вини перекинул голкипера и сравнял