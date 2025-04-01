ВИДЕО. Эндрик после филигранного ассиста Вини перекинул голкипера и сравнял
Реал Мадрид поразил ворота Реала Сосьедад в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании
1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].
Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 30-й минуте Эндрик сделал счет 1:1. 18-летний форвард перекинул голкипера соперников после филигранного ассиста Винисиуса Жуниора.
Первым в этой игре забил Андер Барренечеа, который поразил ворота Андрея Лунина, забив украинцу между ног.
❗️ ВИДЕО. Эндрик после филигранного ассиста Вини перекинул голкипера и сравнял
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Австралийка объяснила свое решение
«Трабзонспор» недоволен выступлениями Даниила Сикана