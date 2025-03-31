Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании
Реал Мадрид
01.04.2025 22:30 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 марта 2025, 21:28 | Обновлено 31 марта 2025, 21:29
51
0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 апреля полуфинальный матч Кубка Испании

31 марта 2025, 21:28 | Обновлено 31 марта 2025, 21:29
51
0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 1 апреля, состоится второй полуфинальный матч Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал» Сосьедад.

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

«Сливочные» победили в первом матче со счетом 1:0. В другом противостоянии полуфинала сыграют «Барселона» и «Атлетико» [первый матч 4:4].

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Зделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Перес нашел для Реала нового тренера. Это известный экс-игрок Барсы
Анчелотти откровенно рассказал все, что думает о Барселоне в этом сезоне
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я дам ему играть, когда будет нужно»
Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин смотреть онлайн Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
Футбол | 31 марта 2025, 00:41 1
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»

Тренер «Ромы» рассказал о поддержке Артема

Лацио – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 31 марта 2025, 20:33 1
Лацио – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 31 марта в 21:45 по Киеву

«Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого
Футбол | 31.03.2025, 17:52
«Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого
«Вышел дядька с пацанами сыграть». Реакция фанов на возвращение Ракицкого
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
Бокс | 31.03.2025, 13:52
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
Футбол | 30.03.2025, 22:41
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
«Когда я говорю о нем…» Гвардиола вспомнил об уходе Зинченко из Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
30.03.2025, 08:09 5
Футбол
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
29.03.2025, 21:44 3
Бокс
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
30.03.2025, 17:18 19
Футбол
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 24
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
31.03.2025, 07:50
Футбол
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем