Во вторник, 1 апреля, состоится второй полуфинальный матч Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал» Сосьедад.

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

«Сливочные» победили в первом матче со счетом 1:0. В другом противостоянии полуфинала сыграют «Барселона» и «Атлетико» [первый матч 4:4].

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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