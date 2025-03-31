Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 апреля полуфинальный матч Кубка Испании
Во вторник, 1 апреля, состоится второй полуфинальный матч Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал» Сосьедад.
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
«Сливочные» победили в первом матче со счетом 1:0. В другом противостоянии полуфинала сыграют «Барселона» и «Атлетико» [первый матч 4:4].
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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