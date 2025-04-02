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Кубок Испании
Проходит дальше Реал Мадрид
01.04.2025 22:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 4 : 4
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 апреля 2025, 02:24 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:27
2186
0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:4 (д.в.) Шоу в Кубке Испании. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

02 апреля 2025, 02:24 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:27
2186
0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:4 (д.в.) Шоу в Кубке Испании. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. По итогам основного и дополнительного времени счет 4:4, а королевский клуб по сумме двух встреч одержал победу в противостоянии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе, отыграв все 120 минут и пропустив четыре гола.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 1 апреля

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:4 (д.в.) [первый поединок – 1:0]

Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Тчуамени, 86, Рюдигер, 115 – Барренечеа, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Барренечеа, 16 мин.

ГОЛ! 1:1 Эндрик, 30 мин.

ГОЛ! 1:2 Алаба, 72 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:3 Оярсабаль, 90+3 мин.

ГОЛ! 2:3 Беллингем, 82 мин.

ГОЛ! 3:3 Тчуамени, 86 мин.

ГОЛ! 3:4 Оярсабаль, 90+3 мин.

ГОЛ! 4:4 Рюдигер, 115 мин.

События матча

115’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Реал Мадрид).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Реал Мадрид).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
72’
ГОЛ ! Автогол забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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