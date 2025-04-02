1 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. По итогам основного и дополнительного времени счет 4:4, а королевский клуб по сумме двух встреч одержал победу в противостоянии.

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе, отыграв все 120 минут и пропустив четыре гола.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 1 апреля

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 4:4 (д.в.) [первый поединок – 1:0]

Голы: Эндрик, 30, Беллингем, 82, Тчуамени, 86, Рюдигер, 115 – Барренечеа, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Барренечеа, 16 мин.

ГОЛ! 1:1 Эндрик, 30 мин.

ГОЛ! 1:2 Алаба, 72 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:3 Оярсабаль, 90+3 мин.

ГОЛ! 2:3 Беллингем, 82 мин.

ГОЛ! 3:3 Тчуамени, 86 мин.

ГОЛ! 3:4 Оярсабаль, 90+3 мин.

ГОЛ! 4:4 Рюдигер, 115 мин.