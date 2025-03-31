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Кубок Испании
Реал Мадрид
01.04.2025 22:30 - : -
Реал Сосьедад
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Испания
31 марта 2025, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:44
53
0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 1 апреля в 22:30 по Киеву

31 марта 2025, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 03:44
53
0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

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1 апреля свою ответную встречу в полуфинале Кубка Испании проведут Реал Мадрид и Реал Сосьедад. Начало матча запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Текущий сезон пока складывается для Реала неплохо, клуб еще может взять сразу три трофея, но может и вообще ничего не выиграть. Подопечные Карло Анчелотти идут вторыми в Ла Лиге, отставая от первой Барсы на 3 очка. В последнем туре команда одержала волевую домашнюю победу над скромным Леганесом – 3:2, дублем отметился Мбаппе. Упомянутая победа стала третьей подряд в чемпионате.

В Лиге Чемпионов «сливочные» только в серии пенальти прошли мадридский Атлетико, в четвертьфинале придется сыграть против лондонского Арсенала. Испанский кубок, эта еще одна возможность завоевать трофей, к тому же, первый шаг к финалу уже сделан.

Часто Реал выезжает за счет класса и индивидуального мастерства футболистов, ведь к игре есть немало вопросов. Независимо от исхода этого сезона, клуб покинет главный тренер Карло Анчелотти. Из-за повреждений предстоящий матч пропустят: Карвахаль, Себальйос, Куртуа, Менди, Милитао.

Реал Сосьедад

Не лучший свой сезон проводит Реал Сосьедвд, клуб уже вылетел с еврокубков, уступив в 1/8 финала Лиги Европы не самому грозному сейчас, Манчестер Юнайтед – 1:1 дома и 1:4 в гостях.

Скромные результаты команда показывает и в Ла Лиге, отставание от топ-6 составляет шесть очков, при этом, большинство конкурентов имеют игру в запасе. В последнем туре удалось обыграть на своем поле Вальядолид со счетом 2:1, так удалось прервать серию из шести матчей без побед, во всех турнирах.

Копа дель Рей остается единственным шансом спасти этот сезон, но для выхода в финал, надо обыгрывать в гостях сам мадридский Реал. Возможно, Реал Сосьедад просто не хватило на три турнира, поэтому, такие скромные результаты. Не помогут партнерам в этом противостоянии Бекер, Мендес и Пачеко.

Личные встречи

Мадридцы выиграли последние четыре очные встречи у соперника, хотя большинства встреч проходит в упорной борьбе. Первая полуфинальная встреча прошла в примерно равной борьбе, но Реал сумел вырвать выездную победу со счетом 1:0, благодаря голу Эндрика в первом тайме.

Прогноз

На бумаге «сливочные» большие фавориты, хотя я думаю, мадридцев переоценивают.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реал Мадрид – 1,36, ничья – 5,3, победа Реал Сосьедада – 8,26. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В таком противостоянии я еще жду интриги, гости будут рисковать и могут удивить. Рабочей здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,79.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
1 апреля 2025 -
22:30
Реал Сосьедад
Обе забьют 1.79 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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