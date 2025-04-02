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  4. ВИДЕО. Как Рюдигер вывел Реал Мадрид в финал Кубка Испании, забив на 115-й
Испания
02 апреля 2025, 01:54 |
163
0

ВИДЕО. Как Рюдигер вывел Реал Мадрид в финал Кубка Испании, забив на 115-й

Антони вырвал ничью для сливочных в ответном матче против Реала Сосьедада (4:4)

02 апреля 2025, 01:54 |
163
0
ВИДЕО. Как Рюдигер вывел Реал Мадрид в финал Кубка Испании, забив на 115-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер та Антонио Рюдигер

1 апреля мадридский Реал принял Реал Сосьедад на стадионе Сантьяго Бернабеу в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сливочных, а во второй игре команды устроили триллер, забив по 4 гола. По сумме двух встреч в финале прошел королевский клуб.

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Ничью на 115-й минуте для Реала вырвал центрбек Антонио Рюдигер после розыгрыша углового. Ассист у Арды Гюлера.

И Рюдигера, и Гюлера Карло Анчелотти выпустил лишь в экстратаймах после сумасшедших 3:4 в основное время. Рюдигер заменил Давида Алабу перед стартом дополнительного времени, а Гюлер вышел вместо Родриго на 106-й.

❗️ ВИДЕО. Как Рюдигер вывел Реал Мадрид в финал Кубка Испании, забив на 115-й

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Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу Антонио Рюдигер видео голов и обзор Арда Гюлер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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