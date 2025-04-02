1 апреля мадридский Реал принял Реал Сосьедад на стадионе Сантьяго Бернабеу в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сливочных, а во второй игре команды устроили триллер, забив по 4 гола. По сумме двух встреч в финале прошел королевский клуб.

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Ничью на 115-й минуте для Реала вырвал центрбек Антонио Рюдигер после розыгрыша углового. Ассист у Арды Гюлера.

И Рюдигера, и Гюлера Карло Анчелотти выпустил лишь в экстратаймах после сумасшедших 3:4 в основное время. Рюдигер заменил Давида Алабу перед стартом дополнительного времени, а Гюлер вышел вместо Родриго на 106-й.

❗️ ВИДЕО. Как Рюдигер вывел Реал Мадрид в финал Кубка Испании, забив на 115-й