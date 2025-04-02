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Испания
02 апреля 2025, 00:45 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:48
225
0

ВИДЕО. Как это было: четыре гола за последние 10 минут у Реала и Сосьедада

Хронология с видео голов из ответного матча 1/2 финала Кубка, которая не может не восхищать

02 апреля 2025, 00:45 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:48
225
0
ВИДЕО. Как это было: четыре гола за последние 10 минут у Реала и Сосьедада
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время завершилось со счетом 4:3 в пользу гостей и игра перешла в экстратаймы.

Последние 10 минут поединка – яркий пример, почему футбол – это невероятный спорт.

При счете 2:1 в пользу Сосьедада Микель Оярсабаль забил третий для своей команды на 80-й минуте. По понятным причинам, бело-синие были без ума от счастья.

Но Реал в очередной раз доказал, почему считается величайшим клубом Европы и мира – на 82-й забил Джуд Беллингем, а на 86-й – Орельен Тчуамени. Счет 3:3 означал, что Реал проходит дальше и становится финалистом.

Казалось, все идет к завершению, однако и Сосьедад решил удивить – на 90+3-й Микель Оярсабаль оформил дубль и перевел поединок в дополнительное время, где команды вначале проведут два тайма по 15 минут, а затем, при надобности, и серию пенальти.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин вышел в старте и пропустил уже четыре мяча.

ГОЛ! 1:3 Оярсабаль, 90+3 мин.

ГОЛ! 2:3 Беллингем, 82 мин.

ГОЛ! 3:3 Тчуамени, 86 мин.

ГОЛ! 3:4 Оярсабаль, 90+3 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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