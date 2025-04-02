ВИДЕО. Как это было: четыре гола за последние 10 минут у Реала и Сосьедада
Хронология с видео голов из ответного матча 1/2 финала Кубка, которая не может не восхищать
1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].
Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
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Основное время завершилось со счетом 4:3 в пользу гостей и игра перешла в экстратаймы.
Последние 10 минут поединка – яркий пример, почему футбол – это невероятный спорт.
При счете 2:1 в пользу Сосьедада Микель Оярсабаль забил третий для своей команды на 80-й минуте. По понятным причинам, бело-синие были без ума от счастья.
Но Реал в очередной раз доказал, почему считается величайшим клубом Европы и мира – на 82-й забил Джуд Беллингем, а на 86-й – Орельен Тчуамени. Счет 3:3 означал, что Реал проходит дальше и становится финалистом.
Казалось, все идет к завершению, однако и Сосьедад решил удивить – на 90+3-й Микель Оярсабаль оформил дубль и перевел поединок в дополнительное время, где команды вначале проведут два тайма по 15 минут, а затем, при надобности, и серию пенальти.
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин вышел в старте и пропустил уже четыре мяча.
ГОЛ! 1:3 Оярсабаль, 90+3 мин.
ГОЛ! 2:3 Беллингем, 82 мин.
ГОЛ! 3:3 Тчуамени, 86 мин.
ГОЛ! 3:4 Оярсабаль, 90+3 мин.
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