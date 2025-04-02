ВИДЕО. Автогол Алабы. Как Лунин пропустил второй мяч между ног за один матч

1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

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На 72-й минуте Давид Алаба отправил мяч в свои ворота и позволил Реалу Сосьедад сделать счет 2:1.

Андрей Лунин пропустил второй гол между ног, но на этот раз вопросов к украинцу минимум.

❗️ ВИДЕО. Автогол Алабы. Как Лунин пропустил второй между ног за один матч