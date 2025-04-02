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Испания
02 апреля 2025, 00:22 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:52
371
0

ВИДЕО. Автогол Алабы. Как Лунин пропустил второй мяч между ног за один матч

На 72-й минуте Реал Сосьедад вышел вперед в ответном матче, сделав счет 2:1

02 апреля 2025, 00:22 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:52
371
0
ВИДЕО. Автогол Алабы. Как Лунин пропустил второй мяч между ног за один матч
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте Давид Алаба отправил мяч в свои ворота и позволил Реалу Сосьедад сделать счет 2:1.

Андрей Лунин пропустил второй гол между ног, но на этот раз вопросов к украинцу минимум.

❗️ ВИДЕО. Автогол Алабы. Как Лунин пропустил второй между ног за один матч

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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