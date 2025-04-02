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  4. Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Испания
02 апреля 2025, 09:42 |
1957
0

Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании

«Сливочные» сыграли 4:4 с «Реал» Сосьедад и вышли в финал Кубка

02 апреля 2025, 09:42 |
1957
0
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

1 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» [первый поединок - 1:0].

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. По итогам основного и дополнительного времени счет 4:4, а королевский клуб по сумме двух встреч одержал победу в противостоянии.

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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин провел на поле все 120 минут поединка, пропустив 4 гола. После матча наставник «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему «сливочные» пропустили четыре гола в этом матче.

«Это была интересная игра, много голов и много ошибок. Но мы в финале, чего и хотели. Плохо, что мы пропустили четыре гола, нам не хватает баланса. Но мы никогда не сдаемся, когда нам нужно вернуться – то все возможно, потому что мы играем на Бернабеу.

Что произошло в защите, что пропустили аж четыре гола? Нам немного не повезло сегодня. Мяч дважды срикошетил от Алабы и попал в наши ворота, такие моменты случаются», – сказал Анчелотти.

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Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид - Реал Сосьедад Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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