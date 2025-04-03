Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 апреля в 14:00 начнется процедура жеребьевки полуфинала Кубка Украины.

По итогам четвертьфинальных матчей в 1/2 финала вышли Буковина, Шахтер, Полесье и Динамо. Три клуба представляют УПЛ и только Буковина осталась единственным представителем Первой лиги.

Базовый день проведения полуфиналов – 23 апреля. Финал пройдет 14 мая в Житомире.

Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Начало в 14:00