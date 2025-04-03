Кубок Украины03 апреля 2025, 07:45 | Обновлено 03 апреля 2025, 07:55
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Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Церемония жеребьевки Кубка Украины пройдет 3 апреля
03 апреля 2025, 07:45 | Обновлено 03 апреля 2025, 07:55
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3 апреля в 14:00 начнется процедура жеребьевки полуфинала Кубка Украины.
По итогам четвертьфинальных матчей в 1/2 финала вышли Буковина, Шахтер, Полесье и Динамо. Три клуба представляют УПЛ и только Буковина осталась единственным представителем Первой лиги.
Базовый день проведения полуфиналов – 23 апреля. Финал пройдет 14 мая в Житомире.
Жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Начало в 14:00
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Давайте сразу Шахтёр - Динамо во Львове и Буковина - Полесье.
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