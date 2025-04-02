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Кубок Украины
Александрия
02.04.2025 14:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
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Кубок Украины
02 апреля 2025, 16:32 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:14
3700
65

Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала

Победу «горнякам» принес гол Кевина во втором экстра-тайме

02 апреля 2025, 16:32 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:14
3700
65
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
ФК Шахтер

Поединок игроки обеих команд начали мобильно и без прелюдий. Было заметно большое рвение и желание добиться успеха именно в дебюте. Впрочем, быстрый гол не состоялся ни у хозяев, ни у гостей. Постепенно инициатива перешла к футболистам «Шахтера». Они больше владели мячом и атаковали, скажем так, масштабнее. «Горожане» действовали вторым номером, однако играли дерзко и крайне опасно для оборонительной линии дончан.

К примеру, до перерыва футболисты «Шахтера» получили три предупреждения, два из которых (Назарина и Педриньо) случились за срыв неприятных быстрых атак подопечных Руслана Ротаня. В заключительной трети первого тайма заряженность игроков «Александрии» на владения Дмитрия Ризника стала проявляться в угрозах. Неприятно воротам «горняков» угрожали Кампуш, Иван Калюжный, Александр Филиппов. Дончане не дрогнули, но позволили соперникам добиться перевеса к перерыву по угрозам. «Горожане» в первом тайме нанесли по воротам «Шахтера» 7 ударов при одном точном, а «горняки» занесли себе в активе две попытки добиться успеха и все они были неточными.

ФК Александрия

После перерыва у игру активнее вернулись хозяева. Они завладели территорией и принялись настойчиво давить на оборону дончан. Те спокойно оборонялись, а ближе к середине тайма предприняли попытки перехватить активность и добиться успеха. Некий перелом наметился после 61-й минуты, когда в «Шахтере» на поле появились Артем Бондаренко и Алиссон, а позднее Лассина Траоре. Впрочем, чем меньше игрового времени оставалось во второй 45-минутки, тем осторожнее и спокойнее играли обе команды. Было понятно, что они морально готовятся к дополнительному времени.

На пятой минуте первого экстра-тайма «Шахтер» мог вывести Траоре, но не реализовал выход один на один. Вскоре момент подвернулся Алиссону, то Ермаков вышел победителем и в дуэли с ним. Банально говоря, гол назревал, и именно в ворота «Александрии». Впрочем, подопечные Ротаня якобы играли и дальше без разящих провалов, а значит, ошибиться не должны были. Но ошиблись. На 110-й минуте Судаков вместо навеса со штрафного отдал в штрафную хозяев пас на Кевина. Тот мяч принял, освободился от опеки Дениса Шостака и поверх Ермакова точно пробил в правый дальний верхний угол.

ФК Александрия

1:0 – «Шахтер» сломил сопротивление «Александрии» на ее поле и вышел в полуфинал турнира. «Горняки» продолжают отстаивание титула действующих обладателей трофея.

Кубок Украины 2024/2025. 1/4 финала

«Александрия» – «Шахтер» – 0:1 доп.вр.

Гол: Кевин, 110.

Предупреждения: Мишнев, 55, Калюжный, 83, Безерра, 84, Смирный, 109, Кравченко, 118 (за пределами поля) – Педро Энрике, 7, Назарина, 24, Педриньо, 37, Кевин, 54, Бондарь, 90, Матвиенко, 93, Траоре, 98.

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк (Копина, 106), Калюжный, Шепелев (Шостак, 88), Мишнев (Смирный, 82), Безерра (Джевани, 88), Теди Цара (Ндика, 63), Филиппов (Ковалец, 63).

«Шахтер»: Резник – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина (Бондаренко, 61), Судаков, Марлон (Грам, 91), Кевин (Глущенко, 115), Педриньо (Алиссон, 61), Эгиналду (Траоре, 68).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Богдан Розумовский
Богдан Розумовский Sport.ua
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Комментарии 66
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PUMA
А акк288 стёр комент на этой ветке с акаунта Александр Киев, что бы никто не понял что это его 2 акаунта ? Случайно наверное оба бан получили в одно время 🫢
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+4
Показать Скрыть 16 ответов
Лига
С трудом ну главное выиграли молодцы   .Всех болельщиков Шахтёра с победой
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Airwolf77
Жаль, до пенальти не дотянули, там кто знает, может быть и затащили.
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+2
Олег Мандрівник
Не хватило дыхалки у Олександрии
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
PUMA
Bulba_sumkin
02.04.2025 17:15
Админы!!!! Это разве не заслуживает на бан??? Репорт отправлен, отреагируйте наконец-то, или вы тоже расстроены что Шахтер прошел дальше?? Выполняйте свою роботу
(От оно лицо болел шахты, само рыгает оскорбление и проявлят неуважение в клубу Динамо Киев, но хватает наглости ещё и репорты на неугодный кидать, одним словом 🐀
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+1
Pavel_i_C0
Тепер на ДНОнєтскє буде тиждень вихідних, з танцями навколо лєніна та з цистернами расіянскага бояришніка 
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+1
Показать Скрыть 9 ответов
serhiy
 New Jer- підер -манкурт сраний. Історія появи цього виблядка ! Появився десь до місяця тому ,з розірваним ротом сосатєльним захищав ахметку і обсирав сурка. На другий день - у№обок - індивідум починає хвалити Динамо і у№ососити ахметова,писати позитивні коментарі в сторону киян. Проходить  десь тиждень- вилупок далі певертається в повітрі  і починає знову вболівати за кротів. ) В нього або роздвоєння особистості ,або дебіл не адекватний чи шифрується.  Чмо болотне - ти оприділися ! Тебе і так і так посилати науй будуть! Просто не розумію .що ти таке робиш !  унікум. Не здивуюся,новому акаунту акульки ).
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Перець
Буква ю 
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+1
Frank Piter
Молодцы, может хоть в кубке получится! Удачи Шахтеру выиграть КУ! 
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+1
serhiy
Шкода Олександрію,але їх не вистачило на додатковий час ! Нажаль тубільці,які майже весь матч відходили- почали бігати. Ну і заміни в клубів були не рівноцінні. Нічого. Ще хтось поставить тих гнид бамбаських на коліна . Дякую сашкам за самовіддачу. Кротам - на бутилки !
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0
Олександр
Клуб легіонер якому пох де грати .Виженуть з нашої країни будуть так само в росії грати.для них це не принципово 
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0
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AK.228
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0
⚒️ВитаЛЁК Донецкий УгоЛЁК◼️◼️◼️
МІНУСЯТЬ ДИНАМО-БОТИ -
НАШ КОЖЕН КОМЕНТАР❗
ПОЗАКРИВАЛИ Р-О-ТИ -
БО ПЕРЕМІГ ШАХТАР❗⚽
✅ 🎉🎉🎉🥳🥳🥳 🧡🖤 😊
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-1
Олександр
Спати не будуть 
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-1
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Олександр
Давайте зосередимось на матчі за участию лідерв о 18 й.отримаємо насолоду від майстерності Ярмоленко і шапаренка
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Battersea
Кевин неутомим, как Блохин в молодости. И так же эффективен. Но бразилец.)
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-3
Oleksandr
Браво Шахтар! Вже навіть не вірив що зберуться і заб'ють, приємно здивований бажанням і фіз.підготовкою. Сашка куди швидше сіла і віддала м'яч. Якщо в УПЛ шансів 0, то Кубок заберіть. Як не крути, а самий титулований клуб країни
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-3
Donchanin
Радует что Шахтер сильнее не только технически, но и физически. В овертайме за желтых уже зомбаки бегали не способные мяч обработать. Наши почти как новенькие.
Всех с победой, хлопцы
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-3
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⚒️ВитаЛЁК Донецкий УгоЛЁК◼️◼️◼️
НА КАЖДОЙ ВЕТКЕ ШАХТАРЯ❗⚒️
ВСЁ МИНУСЯТ ОНИ ВТИХАРЯ❗⛔
Но знайте вы, динамовцы!
Нам минусы до за^ницы!
Вам не будет пощады!
Минус - лишь маркер досады!
И знак верный, что Шахтёр❗🧡🖤
Всем носы вам вновь утёр❗⚽ 😊
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-3
⚒️ВитаЛЁК Донецкий УгоЛЁК◼️◼️◼️
Ми завжди і до кінця віримо в рідний непереможний Шахтар🧡🖤 😊
З перемогою всю помаранчево-чорну родину, Донецьк і Донбас! ⚒️◼️◼️◼️
Як у цьому матчі, коли Шахтар зміг додати наприкінці і вирвати перемогу, так і в чемпіонаті ще додасть обертів, щоб змінити хід чемпіонської гонки і знову йти за золотом!🥇 😊
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-3
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