Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала

Поединок игроки обеих команд начали мобильно и без прелюдий. Было заметно большое рвение и желание добиться успеха именно в дебюте. Впрочем, быстрый гол не состоялся ни у хозяев, ни у гостей. Постепенно инициатива перешла к футболистам «Шахтера». Они больше владели мячом и атаковали, скажем так, масштабнее. «Горожане» действовали вторым номером, однако играли дерзко и крайне опасно для оборонительной линии дончан.

К примеру, до перерыва футболисты «Шахтера» получили три предупреждения, два из которых (Назарина и Педриньо) случились за срыв неприятных быстрых атак подопечных Руслана Ротаня. В заключительной трети первого тайма заряженность игроков «Александрии» на владения Дмитрия Ризника стала проявляться в угрозах. Неприятно воротам «горняков» угрожали Кампуш, Иван Калюжный, Александр Филиппов. Дончане не дрогнули, но позволили соперникам добиться перевеса к перерыву по угрозам. «Горожане» в первом тайме нанесли по воротам «Шахтера» 7 ударов при одном точном, а «горняки» занесли себе в активе две попытки добиться успеха и все они были неточными.

ФК Александрия

После перерыва у игру активнее вернулись хозяева. Они завладели территорией и принялись настойчиво давить на оборону дончан. Те спокойно оборонялись, а ближе к середине тайма предприняли попытки перехватить активность и добиться успеха. Некий перелом наметился после 61-й минуты, когда в «Шахтере» на поле появились Артем Бондаренко и Алиссон, а позднее Лассина Траоре. Впрочем, чем меньше игрового времени оставалось во второй 45-минутки, тем осторожнее и спокойнее играли обе команды. Было понятно, что они морально готовятся к дополнительному времени.

На пятой минуте первого экстра-тайма «Шахтер» мог вывести Траоре, но не реализовал выход один на один. Вскоре момент подвернулся Алиссону, то Ермаков вышел победителем и в дуэли с ним. Банально говоря, гол назревал, и именно в ворота «Александрии». Впрочем, подопечные Ротаня якобы играли и дальше без разящих провалов, а значит, ошибиться не должны были. Но ошиблись. На 110-й минуте Судаков вместо навеса со штрафного отдал в штрафную хозяев пас на Кевина. Тот мяч принял, освободился от опеки Дениса Шостака и поверх Ермакова точно пробил в правый дальний верхний угол.

ФК Александрия

1:0 – «Шахтер» сломил сопротивление «Александрии» на ее поле и вышел в полуфинал турнира. «Горняки» продолжают отстаивание титула действующих обладателей трофея.

Кубок Украины 2024/2025. 1/4 финала

«Александрия» – «Шахтер» – 0:1 доп.вр.

Гол: Кевин, 110.

Предупреждения: Мишнев, 55, Калюжный, 83, Безерра, 84, Смирный, 109, Кравченко, 118 (за пределами поля) – Педро Энрике, 7, Назарина, 24, Педриньо, 37, Кевин, 54, Бондарь, 90, Матвиенко, 93, Траоре, 98.

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк (Копина, 106), Калюжный, Шепелев (Шостак, 88), Мишнев (Смирный, 82), Безерра (Джевани, 88), Теди Цара (Ндика, 63), Филиппов (Ковалец, 63).

«Шахтер»: Резник – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Назарина (Бондаренко, 61), Судаков, Марлон (Грам, 91), Кевин (Глущенко, 115), Педриньо (Алиссон, 61), Эгиналду (Траоре, 68).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА