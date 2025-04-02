Александрия – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка 1/4 финала Кубка Украина
В среду, 2 апреля, в 14:00 по киевскому времени начнется матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины 2024/2025, в котором встретятся «Александрия» и «Шахтер».
Команды сыграют на стадионе «Ника» в Александрии.
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Донецкий «Шахтер» является действующим обладателем Кубка Украины. В 1/8 финала нынешнего розыгрыша «горняки» со счетом 1:0 обыграли луганскую «Зарю». «Александрия», в свою очередь, на данной стадии турнира добилась крупной победы над клубом ЮКСА из Первой лиги – 4:1.
В нынешнем сезоне соперники провели уже два поединка в УПЛ. В первом круге «Александрия» дома выиграл со счетом 4:3, а в матче второго круга «горняки» 1 марта этого года взяли номинально домашний реванш, одержав крупную победу – 3:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.
14:00
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