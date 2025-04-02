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Кубок Украины
Александрия
02.04.2025 14:00 – FT 0 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
02 апреля 2025, 17:56 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:13
4202
0

Александрия – Шахтер – 0:1. Победа в овертаймах. Видео гола и обзор

2 апреля прошел четвертьфинальный матч Кубка Украины

02 апреля 2025, 17:56 | Обновлено 02 апреля 2025, 19:13
4202
0
Александрия – Шахтер – 0:1. Победа в овертаймах. Видео гола и обзор
ФК Шахтер

В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграли «Александрия» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время игры закончилось нулевой ничьей, поэтому матч перешел в овертайм. В итоге единственный гол в поединке на 110-й минуте забил бразильский вингер «горняков» Кевин.

Кубок Украины. 1/4 финала, 2 апреля
Александрия – Шахтер – 0:1
Гол: Кевин, 110

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Кевин, 110 мин.

События матча

110’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер видео голов и обзор Кевин (Шахтер)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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