Александрия – Шахтер – 0:1. Победа в овертаймах. Видео гола и обзор

В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграли «Александрия» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии.

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Основное время игры закончилось нулевой ничьей, поэтому матч перешел в овертайм. В итоге единственный гол в поединке на 110-й минуте забил бразильский вингер «горняков» Кевин.

Кубок Украины. 1/4 финала, 2 апреля

Александрия – Шахтер – 0:1

Гол: Кевин, 110

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Кевин, 110 мин.