Александрия – Шахтер – 0:1. Победа в овертаймах. Видео гола и обзор
2 апреля прошел четвертьфинальный матч Кубка Украины
В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграли «Александрия» и «Шахтер».
Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии.
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Основное время игры закончилось нулевой ничьей, поэтому матч перешел в овертайм. В итоге единственный гол в поединке на 110-й минуте забил бразильский вингер «горняков» Кевин.
Кубок Украины. 1/4 финала, 2 апреля
Александрия – Шахтер – 0:1
Гол: Кевин, 110
Видеообзор матча
ГОЛ, 0:1! Кевин, 110 мин.
🤩 Майстерність Кевіна ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2025
Рахунок у матчі чвертьфіналу Кубка України відкрито! 👏🏻#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/orKZYAfsSw
События матча
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