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Александрия
02.04.2025 14:00 – FT 0 : 1
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Кубок Украины
02 апреля 2025, 19:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 20:15
1291
1

Пушич объяснил, почему Шахтер не обыграл Александрию в основное время

«Горняки» вышли в полуфинал Кубка Украины

02 апреля 2025, 19:43 | Обновлено 02 апреля 2025, 20:15
1291
1
Пушич объяснил, почему Шахтер не обыграл Александрию в основное время
ФК Шахтер. Марино Пушич

В среду, 2 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором сыграли «Александрия» и «Шахтер».

Команды встретились на стадионе «Ника» в Александрии. Победили «горняки» 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер «Шахтера» Марино Пушич оценил этот поединок.

– Мистер, как прокомментируете игру «Шахтера» с «Александрией» в 1/4 финала Кубка Украины?

– Как в любом кубковом матче на этом этапе, главное – пройти дальше, и мы это сделали. Считаю, мы показали хорошую игру. Тяжелый поединок, можно сказать 50 на 50 в первые 50 минут. Затем мы сделали определенные изменения, и они добавили нам новой энергии, мы начали лучше и лучше играть с мячом. Должен сказать, что поле было не идеальным для хорошего футбола, но в целом мы одержали заслуженную победу.

Мы не позволяли сопернику создавать много моментов, сыграли на ноль. Сами имели несколько голевых возможностей, считаю, что могли бы забить раньше, но в целом заслужили победу в этой игре. Поэтому хочу похвалить всех своих футболистов, потому что они были организованы, дисциплинированы, упорно работали и имели много хороших эпизодов с мячом. Хорошая и важная победа, проходим дальше.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер Марино Пушич пресс-конференция
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Artem_Ponomar
видно як вислови Пушича стали більш оптимістичними, може скоро ще скаже що і чемпіонство не таке захмарне
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