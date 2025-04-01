В среду, 2 апреля, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины, в котором встретятся местный клуб «Александрия» и «Шахтер» Донецк – действующий обладатель кубкового трофея.

Александрия

«Александрия» борьбу в нынешнем розыгрыше Кубка страны начала с 1/8 финала. В октябре прошлого года она провела матч с клубом ЮКСА из Первой лиги национального чемпионата и добилась на выезде крупной победы со счетом 4:1.

По голу в составе «горожан» забили Козак и Скорко, а Плакса оформил дубль. Гол престижа футболисты ЮКСА забили при счете 0:4 – отличился экс-нападающий «Кривбасса» Дебелко.

Поединок против ЮКСА подопечные Руслана Ротаня проводили резервным составом – тренерский штаб задействовал игроков ротации, предоставив отдых основе клуба.

«Александрия» в преддверии кубковой игры с «Шахтером» в матче 22-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги 2024/2025 добилась выездной победы 1:0 над «Левым Берегом». Имея в активе 50 очков, команда Ротаня в турнирной таблице УПЛ занимает 2-е место. Ее отставание от «Динамо», которое единолично лидирует, составляет четыре пункта. «Шахтер», напомним, идет на 3-й позиции, имея 44 пункта после 21 встречи.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» является действующим обладателем Кубка Украины. В финале предыдущего розыгрыша сезона 2023/2024 «горняки» добились победы над полтавской «Ворсклой» со счетом 2:1. Это 14-й кубковый трофей в истории донецкого коллектива.

«Шахтер», как и «Александрия», стартовал в нынешнем кубковом турнире со стадии 1/8 финала. В соперники ему досталась луганская «Заря». Исход матче с ней решил единственный гол, автором которого на 21-й минуте встречи стал Лассина Траоре. Поединок с луганчанами подопечные Марино Пушича проводили, скажем так, полурезервным составом.

«Горняки» в уик-энд перед предстоящей встречей с александрийцами в 22-м туре УПЛ сыграли в Киеве с «Оболонью» и выиграли 2:0. Голами отметились Эгиналду и 20-летний Глушенко, для которого это взятие ворот стало премьерным в основном составе клуба.

Как ранее уже отмечалось, дончане в турнирной таблице УПЛ занимают третье место, преследуя «Александрию» и «Динамо».

Статистика встреч

В национальных турнирах «Александрия» и «Шахтер» провели между собой 31 матч. На счету «горожан» 4 победы, у «горняков» – 21, шесть встреч завершились вничью, общая разница мячей: 56-31 в пользу дончан.

В нынешнем сезоне соперники провели уже две поединка в УПЛ. В первом круге «Александрия» дома победила со счетом 4:3, а в матче второго круга «горняки» взяли номинально домашний реванш, одержав крупную победу – 3:0.

Прогноз на противостояние

Эксперты считают «Шахтер» фаворитом предстоящего матча. И, видимо, дело тут не только в известном кубковом характере команды. Дончане в 2025 году уже обыгрывали «Александрию» в матче УПЛ, поэтому многие верят, что нечто подобное они совершат еще раз. В принципе, это обоснованные ожидания. Особенно, если учесть, что александрийцы, будучи вторыми в таблице чемпионата могут все же сделать ставку на УПЛ, а «горнякам», наоборот, успех в кубковом турнире позволит реабилитироваться за неудачную кампанию в чемпионате.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Копына, Мартынюк, Калюжный, Цара, Безерра, Ковалец, Шепелев, Кулаков.

«Шахтер»: Ризнык – Тобиас, Бондарь, Грам, Педро Энрике, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Кевин, Алиссон, Эгиналду.

Прогноз Sport.ua Александрия Шахтер Донецк Победа Шахтера 1.74 Сделать ставку

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