Испания03 апреля 2025, 11:14 |
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ВИДЕО. Барселона в финале Кубка Испании. Реакция Симеона и Флика
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03 апреля 2025, 11:14 |
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2 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.
В первой игре команды расписали голевую ничью – 4:4. Барса выиграла противостояние (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с Реалом.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Диего Симеоне и Ханси Флика.
ВИДЕО. Барселона в финале Кубка Испании. Реакция Симеоне и Флика
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