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Испания
03 апреля 2025, 11:14 |
400
0

ВИДЕО. Барселона в финале Кубка Испании. Реакция Симеона и Флика

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03 апреля 2025, 11:14 |
400
0
ВИДЕО. Барселона в финале Кубка Испании. Реакция Симеона и Флика
Коллаж Sport.ua

2 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

В первой игре команды расписали голевую ничью – 4:4. Барса выиграла противостояние (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с Реалом.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Диего Симеоне и Ханси Флика.

ВИДЕО. Барселона в финале Кубка Испании. Реакция Симеоне и Флика

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Барселона Атлетико Мадрид пресс-конференция Ханс-Дитер Флик Кубок Испании по футболу Атлетико - Барселона Диего Симеоне видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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