ВИДЕО. Барселона в финале Кубка Испании. Реакция Симеона и Флика

2 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

В первой игре команды расписали голевую ничью – 4:4. Барса выиграла противостояние (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с Реалом.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Диего Симеоне и Ханси Флика.

ВИДЕО. Барселона в финале Кубка Испании. Реакция Симеоне и Флика