ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте

1 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» [первый поединок - 1:0].

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. По итогам основного и дополнительного времени счет 4:4, а королевский клуб по сумме двух встреч одержал победу в противостоянии.

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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин провел на поле все 120 минут поединка, пропустив 4 гола.

Много вопросов вызвал четвертый гол, который Лунин пропустил на 93-й минуте, ошибившись в игре на выходе.

На камеры трансляторов матча попала реакция на этот гол звезды «Реала» Винисиуса Жуниора.



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