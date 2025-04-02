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  4. ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Испания
02 апреля 2025, 22:19 |
799
0

ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте

Украинский вратарь ошибся в конце поединка на Бернабеу

02 апреля 2025, 22:19 |
799
0
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» [первый поединок - 1:0].

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. По итогам основного и дополнительного времени счет 4:4, а королевский клуб по сумме двух встреч одержал победу в противостоянии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин провел на поле все 120 минут поединка, пропустив 4 гола.

Много вопросов вызвал четвертый гол, который Лунин пропустил на 93-й минуте, ошибившись в игре на выходе.

На камеры трансляторов матча попала реакция на этот гол звезды «Реала» Винисиуса Жуниора.


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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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