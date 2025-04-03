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Италия
03 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:04
104
0

На расхват. Защитник Аталанты заинтересовал топ-клубы европейских лиг

Исак Хин может покинуть «богиню» летом

03 апреля 2025, 14:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:04
104
0
На расхват. Защитник Аталанты заинтересовал топ-клубы европейских лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Исак Хин

26-летний шведский защитник «Аталанты» Исак Хин в ближайшее время может перебраться в новую команду. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на лето 2028 года.

По информации издания, спортсмен заинтересовал ведущие клубы европейских лиг. Среди команд, проявляющих интерес к Исаку, присутствуют «Интер», «Атлетико» Мадрид и ПСЖ.

Ожидается, что «богиня» продаст спортсмена за сумму не менее 30 миллионов евро.

Хин присоединился к «Аталанте» зимой 2024 года с «Вероны», тогда «богиня» отдала за игрока 9 миллионов евро. В общей сложности за клуб шведский защитник отыграл 62 поединка, в которых оформил лишь две голевые передачи.

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Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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